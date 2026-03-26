Sobre lo visible y lo no visible

Excelente exposición de Paloma Gámez en la galería Caicoya de Oviedo. Una oportunidad para valorar y reflexionar sobre las aportaciones plásticas de una creadora que compagina su labor docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con sus indagaciones y hallazgos artísticos.

Con el sugerente título de "Estructuras de lo latente" la artista ocupa las dos salas de la galería con un proyecto site-specific de una solidez formal y conceptual poco frecuente en nuestro entorno. La exposición aborda aspectos básicos y esenciales en la configuración de la obra pictórica, ensalzando bastidores, cuñas de madera, telas en crudo… elementos fundamentales que, a lo largo de la historia, han quedado latentes, silenciados tras las imágenes representadas en las superficies de los lienzos. Un planteamiento que se corresponde con "De lo visible y de lo no visible", exposición de 2023 en el Estudio de Dagoberto Rodríguez de Madrid, en la que ya se evidenciaba el interés por mostrar plásticamente aquello que normalmente está velado.

"Amarillo, naranja, magenta". / LNE

La propuesta estética de Gámez plantea otra manera de acercarnos al hecho artístico que, mucho más allá del acto de "pintar", aborda la importancia del proceso y de las técnicas implícitas en él, como ensamblar, grapar o tensar. Es subrayable la desnudez de cada pieza, la "descarada" manera de mostrarnos su esencialidad, muy significativa en las obras dispuestas perpendicularmente a la pared donde contemplamos anverso y reverso. Son obras con singular valor escultórico, que ocupan el espacio y que requieren de nuestra participación, favoreciendo que las contemplemos desde distintos puntos de vista. Es en ellas donde la ruptura de límites entre disciplinas es más clara remitiendo a las aportaciones de la historiadora Rosalind Krauss al hablar del arte en el campo expandido, como apunta Beatriz Pérez (gestora cultural del colectivo curatorial Nuevos Públicos) en el texto de presentación de la exposición, en el que también se subraya la ruptura radical con la concepción tradicional de la pintura, desplazando la atención hacia ese entramado oculto que es el que verdadera y tradicionalmente sostiene las imágenes.

Hay que destacar la pulcritud y acabado en la presentación de estas estructuras básicas, pero, sobre todo, sorprenden las múltiples posibilidades combinatorias que, en el caso de las cuñas de madera, descontextualizadas y seriadas, configuran atractivas composiciones y en el de los bastidores, duplicados o formando auténticos bloques escultóricos, propician volúmenes rotundos, austeros de apariencia, pero de enorme sensibilidad creativa, alejándolos de los fríos formalismos minimalistas. En este sentido es destacable la pieza de gran formato (195x130 cm) que muestra un lienzo en crudo, sin imprimación alguna, sobre otro blanco recubierto con Gesso, una pieza que, desde su silenciosa presencia, y desde una reivindicación del valor estético del soporte, desprende sensibilidad pura. Este tipo de trabajos confirman que estamos ante una de las mejores representantes del Arte Procesual, mostrando y reivindicando la importancia de la materia prima de la creación plástica y de los momentos previos a la configuración de aquello que entendemos como obra final.

Detalle de "Estructuras de lo latente". / LNE

Al valor conceptual e indudable atractivo de "Estructuras de lo latente", se suman algunas excelentes piezas cromáticas (expuestas en la sala contigua) que recuerdan la importancia que en su trayectoria también poseen las investigaciones en torno al color, la luz y el espacio. Con una técnica impecable, el tríptico "Amarillo, naranja, magenta", un acrílico sobre papel de 44x132 cm, representa un contrapunto formal y conceptual que se centra en aspectos ligados al acabado en superficie. Un análisis del arte desde la epidermis que viene a enriquecer el planteamiento general de la muestra y que explora las cualidades del color en el espacio y su capacidad para modificarlo visualmente.

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Resulta sorprendente que una exposición con unos presupuestos tan específicos, que reivindican la valoración de la plasticidad de aquello que normalmente queda oculto, pueda elevarse hasta tocar asuntos universales. Una retórica visual que nos lleva a considerar cómo lo realmente importante suele quedar silenciado por la siempre aparente presencia de las formas.