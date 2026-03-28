LITERATURA
El escritor David Uclés anuncia un parón temporal: “En verano me voy a retirar, estaré un año y medio o dos sin hacer nada”
Tras el éxito de 'La Península de las casas vacías', el autor pretende mudarse a otro país para descansar y poder "vivir" desde el anonimato
Inés Sánchez
El escritor David Uclés se ha convertido en uno de los fenómenos literarios del momento. El éxito de 'La Península de las casas vacías', una ambiciosa historia sobre la Guerra Civil española impregnada de realismo mágico con la que ha vendido 300.000 ejemplares, lo ha catapultado a la fama y ya es un habitual de muchas televisiones y radios.
El fenómeno de sus libros no parece mermar y este 2026 ha continuado cosechando reconocimientos. Su cuarta novela, 'La ciudad de las luces muertas', que situaba al lector en una Barcelona de posguerra sumida en la oscuridad durante 24 horas, fue galardonada con el Premio Nadal. Pero lejos de capitalizar este 'boom', Uclés ha decidido darse un respiro tras un ascenso vertiginoso y ha anunciado una pausa en su vida profesional.
"Ahora no estoy viviendo"
"En verano me voy a retirar, en julio, y estaré un año y medio o dos sin hacer nada. Me mudo al extranjero", ha asegurado en el programa 'En Clave de Rhodes' de la Cadena Ser. "Voy a escribir, voy a trabajar, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, ahora estoy trabajando. Viviré y escribiré", ha añadido ante la sorpresa de todos.
"Allí me levantaré a la hora que yo quiero, tendré citas... Viviré anónimo sin que me paren por la calle para decirme que soy el de la boina. Y en ese anonimato, me voy a poner rubio en un país centroeuropeo, pues podré escribir olvidándome de mí mismo. Me voy a llamar Joseph", ha dicho, entre risas, evidenciando su particular sentido del humor.
Uclés ha seguido bromeando con que piensa inventarse una vida: "Mi madre era tornadillera, pero murió. Mi padre, fontanero. No es lo que estoy diciendo ahora, porque entonces la gente me reconocería. Pero me inventaré otra", ha afirmado.
David Uclés nunca ha estado anclado en un mismo sitio, en parte motivado por su faceta de músico, por lo que ha vivido tocando en la calle de distintas ciudades durante casi una década. "Hasta ahora soy nómada. No sé lo que es vivir en un solo sitio. Estoy acostumbrado a eso", ha explicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal