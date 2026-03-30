Icono mundial
El 'Lux Tour' de Rosalía inicia en Madrid la conquista de la Península Ibérica
Una expectación inusitada y la incertidumbre causada por la interrupción del último concierto en Milán marcan las horas previas al desembarco de la gira de la artista catalana en la capital de España
Llegó el momento. Después de someter a Lyon, París y Zúrich y de quedarse a medias en Milán, el faraónico 'LUX Tour' de Rosalía Vila Tobella inicia el lunes la conquista de la Península Ibérica, una ofensiva que durará hasta el 18 de abril y cuyas operaciones se centrarán en Madrid, Lisboa y Barcelona. El primer objetivo estratégico es la capital de España, donde, si la salud lo permite, la artista de Sant Esteve Sesrovires actuará cuatro noches en el Movistar Arena con todas las entradas vendidas desde hace meses.
La "grave intoxicación alimentaria" que el pasado miércoles obligó a Rosalía a suspender su concierto en el Unipol Forum de Assago, en Milán, cuando apenas llevaba 40 minutos sobre el escenario mantiene en vilo a sus fans, aunque en las últimas horas no se ha producido ningún anuncio ni movimiento que haga temer por la suerte de los recitales madrileños. De hecho, después de publicar un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguraba que ya se encontraba "mejor", la artista viajó con normalidad en la tarde-noche del jueves a Madrid, donde se alojó en el lujoso Hotel Santo Mauro y donde se dejó ver paseando de la mano de la modelo francesa Loli Bahia.
Viernes Santo
Así pues, si nada se tuerce, Rosalía desplegará su fastuoso nuevo espectáculo en el Movistar Arena de Madrid el lunes 30, el miércoles 1 de abril, el viernes 3 (coincidiendo con el Viernes Santo, lo que promete una noche de Pasión particularmente intensa) y el sábado 4 (a las puertas de la vigilia pascual). Tanto la patronal hotelera de la capital de España como las principales compañías de transporte de pasajeros han apuntado que la llegada del 'LUX Tour' ha generado un incremento significativo en la demanda (la empresa Ouigo de alta velocidad, por ejemplo, estima que los conciertos de Rosalía generarán un tráfico de más de 50.000 viajeros en sus trenes desde todos sus destinos a Madrid), pero la coincidencia de las fechas con la Semana Santa hace que sea difícil precisar el impacto real del acontecimiento.
Después de Madrid, la siguiente parada ibérica de la gira será Lisboa. Allí, Rosalía actuará los días 8 y 9 de abril en el MEO Arena, un pabellón multiusos que se construyó para la Exposición Mundial de 1998 y que, con una capacidad de 20.000 personas, es el mayor recinto de sus características que hay en Portugal. Y de ahí a Barcelona y sus cuatro esperadísimas noches en el Palau Sant Jordi, los días 13, 15, 17 y 18 de abril. A diferencia del anterior 'Motomami Tour', que visitó 10 ciudades españolas y dos portuguesas, en esta ocasión el periplo ibérico queda reducido a las tres capitales reseñadas.
La gira de Rosalía seguirá después por Europa, con paradas en Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres, para saltar a continuación a Estados Unidos y Canadá (con 14 conciertos en 11 ciudades, incluidas dos citas en el neoyorquino Madison Square Garden) y desembocar a mediados de julio en Latinoamérica, en una serie de 21 recitales que llegará a su fin el 3 de septiembre en San Juan de Puerto Rico.
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