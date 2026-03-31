Fenómeno global
BTS lidera Billboard con su álbum de regreso y logra el mayor éxito de un grupo en una década
Con más de 641.000 unidades vendidas, el nuevo álbum de BTS, 'Arirang', marca un hito en la industria musical, impulsando a la banda a la cima de las listas
EFE
El álbum regreso de la icónica banda de K-pop BTS, 'Arirang', debutó en la cima de la lista Billboard, logrando el mejor estreno de un grupo en más de una década y posicionándose como el mayor éxito comercial desde el récord de Taylor Swift.
La producción discográfica entró en la lista con un total de 641.000 unidades equivalentes, de las cuales 532.000 corresponden a ventas físicas, según datos de Billboard.
También el tema principal de la banda, 'Swim', alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en el séptimo número uno en la carrera del grupo de pop surcoreano y el primero desde 2021.
Hito histórico
Estas cifras otorgan al grupo surcoreano la mejor semana de ventas para un álbum de un grupo en más de una década.
Además, la evolución de 'Arirang' supone el debut más potente en términos de unidades desde que 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift alcanzó la histórica cifra de cuatro millones de unidades.
4 millones de copias
El nuevo álbum de BTS, tras su pausa de más de tres años por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, vendió más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart, y su videoclip del sencillo 'Swim' ha superado las 80 millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado 20 de marzo.
Concierto en Netflix
El esperado regreso de la banda surcoreana a los escenarios reunió además a más de 18 millones de espectadores globales en Netflix, según datos de la plataforma de contenidos en línea.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66
- Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera
- Incendio mortal en Langreo: 'Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible