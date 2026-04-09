Más de Teodoro Cuesta y Antonio García Oliveros

Hai unos díes Inaciu Galán curiaba desta columna, "con llingua propia", falando d’un "momentu de madurez": el de los cincuenta años d’un usu normalizáu del idioma asturianu. Como quiero falar un poco más del escritor Teodoro Cuesta he d’avisar de que, si ponémonos a la distancia de les décades caberes del sieglu XIX, pasaren cásique 150 años.

El pasamentu de quien fuera llamáu pol so amigu Fermín Canella "nuestro bardo popular" socedió el unu febreru de 1895. La memoria del poeta, músicu y artista Teodoro Cuesta entamó a depender de la siguiente hermenéutica: ¿trátase d’un monologuista superior o d’un poeta de fondu que camuda el canon de la poesía n’asturianu? O tamién: ¿ye un poeta humorísticu o un poeta seriu qu’escuende’l so mensaxe baxo la materia festiva? El casu ye que’l rítmu estéticu nun va plantegar esa entruga formalmente hasta cincuentaycuatro años dempués: cuando’l IDEA recibe D. Antonio García Oliveros el día 28 d’abril de 1949. El queríu doctor y amable asturianista llee como discursu un ensayo bio-bibliográfico sobre Teodoro Cuesta. Equí retorna el papel de la singular obra "Andalucía y Asturias", publicada la primera vegada en 1870. García Oliveros reconoz qu’esa obra, la obra entera, ye seria, pasional, estilosa. Vamos ver el fragmentu inicial del ya céllebre obituariu a D. Diego Terrero.

"En valdre la muerte terrible y artera / ¡oh Diego queridu! to vida cortó: / metanes del alma to imaxen s’añera / del triste poeta que siempre t’amó. / Fo en valdre! De poco prestó que’el gadañu / en ti lu emplegara con tantu furor: / el frutu robóme, dexándomi el guañu / que frescu retoña col riegu d’amor. / Y mientres aliende n’aquesti desiertu / que lluegu dexamos al soplu de Dios / barrúntote vivu, pa mi nun tas muertu / pos dientro del alma vivimos los dos".

Tornemos al llibru del IDEA de 1949, tovía "vintage" y que pué pasar a presunir d’antigüedá cuando-y pete. El doctor D. Antonio García Oliveros céntrase bien na vida y obra de Teodoro Cuesta. Por exemplo nes poesíes inédites, que-y fueron prestaes pol ñetu del autor, Teodoro López Cuesta, entós mozu y más tarde dinámicu Reutor de la universidá. El discursu, sí, contién dalgunes faltes causaes pol efeutu "renuncia": dase por correuto la manda del llinguista Dámaso Alonso de que la expresión "Bable Occidental" ha de cambiase por la más verdadera de "Gallego-asturiano", ¡contra!; notru sitiu daquién diz que’l nuestru poeta Cuesta podría ser el "Iparraguirre asturianu", cuando el versolari será bonu pa lo vasco pero cuerre notra categoría que Don Teodoro. Ésti, de toes formes, nun dexa de mostrase patrióticu y quexosu. "¡Somos ya tan contados!", (los que tenemos "pasión por el bable").

Na páxina 49 del ensayu que llevó a García Oliveros al IDEA vien el xuiciu qu’equí arrespostiamos y que lu trai tamién la páxina 228 de la "Historia de la Lliteratura Asturiana" de l’ALLA. Que se vea la importancia que tien:

"Cuesta es capaz de emocionarse ¿cómo no? Ante un suceso grave de la vida; sabe valorar la trascendencia de un hecho histórico, pero al ponerse a poetizar sobre tales temas, le es imposible mantenerse por mucho tiempo en el tono elevador que requieren. Por su mente cruzan enseguida la nota cómica, la observación humorística o la comparación graciosa.

"Este hecho, que responde a una realidad temperamental, es indudable que hace perder valor a algunas de sus composiciones, concebidas e iniciadas en tono elevado y solemne".

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