Despidida y non partida

Nel ensayu "Les etapes de la vida", Carl Jung dexó dicho que ye na metá de la trentena cuando se produz la transición de la mocedá a la madurez, cuando l’adultu xoven consuma la construcción del yo individual y social y llucha, como un guerreru, pa defender la so posición frente al mundu.

Estes consideraciones que puen paecer extemporánees nuna reseña lliteraria vienen a cuentu de la llectura del últimu poemariu de Miguel Rodríguez Monteavaro, "Al disparar nunca parte", un testu n’asturianu col que l’autor bualés algamó en 2024’l premiu de poesía "Xuan María Acebal". Ello ye que Monteavaro, que yá en "Superpoderes" –llibru col que ganó’l premiu Asturies Xoven de Poesía en 2019– mostrara un enclín pola resiliencia y la constancia como moos de superación personal, fai nesti llibru un cantu al "bríu" y la "entereza", esto ye, a l’actitú lluchadora que se despierta nél con motivu d’una separación qu’amenaza con arrebata-y el llugar conquistáu nel corazón de los otros –"Adiós familia que nunca va conocer mio madre"– y en particular nel de la compañera cola que construyera un proyectu de vida –"Una separación pensáremos /qu’una separación nunca diba romper / el nuestru vínculu"–, un llugar qu’una parte d’él se resiste a abandonar del too.

"Al disparar nunca parte" ye la crónica d’esti procesu. Apoyándose nun llinguaxe qu’oscila ente’l coloquialismu y la irracionalidá y nuna omisión de los signos de puntuación deudora, acordies coles declaraciones del propiu autor, de la poesía de Valter Hugo Mae, el llibru despliega una narración onde’l dolor, representáu pola metáfora del disparu, ocupa un llugar central. La estructuración en tres partes, cola so suxerencia de final o desenllaz, y algunos de los términos emplegaos nos sos títulos, como "duelgu", "entierru" o "aceptación", imprimen nel testu un sentíu de proyección hacia’l futuru, de procesu dinámicu que’l propiu suxetu llíricu concibe como "avance", como una d’eses pruebes que los héroes del mitólogu Joseph Campbell han de superar antes de siguir camín: "sobre esta base voi asentar el mio nuevu / estatus la mio nueva forma d’entendeme". D’aende la reflexón espiritual: "nunca / me sintiera tan relixosu nunca / m’encomendara a la creencia / de mios padres, de mios manes, del mio fíu..."

La narración del dolor –"...agora solo contamos los díes pa que / los calambres calambres / nos devuelvan al nuestru fíu"– alterna cola reflexón, unes veces voluntarista –"habrá una curación pa cada cambiu"– y otres, cargada d’una rebeldía –"regálenme pelres y yo repúdioles"– y una determinación –"nun dexó d’afectame / pero sigo firme nes mios idees"– que nun dexen sitiu pa la culpa. El rellatu enteru reposa nesta paradoxa. El cantar tradicional qu’apaez na antoxana del llibru –"Despidida y non partida / tuvi anueche con mio amante. / Despidida y non partida, / que l’amor nunca parte"– tresfórmase nuna declaración sobre la imposibilidá de soltar l’amor a pesar del sufrimientu provocáu pola rotura: "Despidida y non partida porque / al disparar nunca parte". Nunca marcha y nunca ruempe del too l’amor, podíamos dicir, sofitándonos na doble acepción del verbu partir.

Ye esta idea de la duración del amor más allá de la separación la que xustifica la inxerción en testu de la figura de la compañera como destinataria de la comunicación: "los calambres van apoderase de nós pal restu / de les nuestres relaciones y esi bichu nunca va acabar / por matanos". El dolor y la desilusión comunes –"nunca voi creer más n’atopar piedres precioses"– valen d’acompañamientu nel duelu, nun desplazamiento de les posiciones asumíes davezu nes rotures conyugales. El futuru, asina, concíbese como un deséu, un últimu tributu al ideal –"faremos sidra como amigos /que faen planes al pasiar" – qu’espresa, tanto como la carga-responsabilidá aceptada –"sobre los hombros sobre los mios homes / aquellos toos homes que soi cada vez /que salgo de casa"–, la dificultá p’asumir la perda: "tendríemos que tener una posición / definida nel espaciu pa sentinos bien". Y ye que, magar la esperanza depositada na fuerza de voluntá, el guerreru mozu que ye’l poeta ta abocáu a descubrir una verdá: lluchar pol amor ye yá una derrota.

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