Las 12 novelas negras que tienes que leer una vez en la vida unidas en un cofre por menos de lo que cuesta un libro de bolsillo

La novela negra es un género universal que suele gustar a todo el mundo. Tienen ritmo, intrigas, muertes y ponen al lector ante lado más salvaje de la condición humana. Hay autores, como Edgal Allan Poe, que sentaron las reglas de este juego. Otros, más recientes, como Paul Pen o Jo Nesbo, continúan dando forma a esas novelas de asesinatos, secretos y mentiras. Gracias a LA NUEVA SPAÑA puedes conseguir una colección de doce libros de los grandes maestros del género por menos 7,95 euros.

Estos son todos los libros que inlcuye la colección en una edición de tapa dura:

Quirke en San Sebastián (Benjamin Black) Un matrimonio perfecto (Paul Pen) Sol de sangre (Jo Nesbo) Sobreviviendo (Arantza Portabales) 13 (Steve Cavanagh) El olor de la noche (Andrea Camilleri) Impulso criminal (PD James) Después de muchos inviernos (Marian Izaguirre) Rey de picas (Joyce Carol Oates) Siete días de julio (Jordi Sierra i Fabra) Arsène Lupin - Caballero ladrón (Maurice Leblanc) Los crímenes de la calle Morgue (Edgal Allan Poe)

Cada novela aporta una mirada diferente al mismo género. Esta es la sinopsis de todos los libros de la colección que puedes adquirir en la tienda de LA NUEVA ESPAÑA (accede desde este enlace).

1- Quirke en San Sebastián. Benjamin Black

El maestro irlandés, ganador del Premio Príncipe de Asturias, vuelve a sorprender con una magistral novela negra.

«Tal vez fuese mejor dejar a los muertos en paz, incluso si no estaban muertos.»

Arrastrado por su vitalista esposa Evelyn a unas vacaciones en San Sebastián, el patólogo Quirke pronto deja de echar de menos el lúgubre y sombrío Dublín para empezar a disfrutar de los paseos, el buen clima, el mar y el txakoli. Sin embargo, toda esta calma y hedonismo se ven perturbados cuando un accidente algo ridículo lo lleva a un hospital de la ciudad. En él se cruza con una irlandesa que le resulta extrañamente familiar, hasta que finalmente cree reconocer en ella a una infortunada joven, amiga de su hija Phoebe. Si la memoria, o el abuso del alcohol, no le juegan una mala pasada, se trataría de April Latimer, presuntamente asesinada —aunque su cadáver jamás fue hallado— por su perturbado hermano en el transcurso de una sórdida investigación en la que el propio Quirke se vio implicado años atrás. Convencido de que no ha visto a un fantasma, insiste a Phoebe para que visite el País Vasco para salir de dudas. Lo que Quirke ignora es que la acompañará el inspector Strafford, por quien siente una aguda antipatía, y que, además, un asesino a sueldo muy peculiar emprenderá idéntico trayecto.

2-Un matrimonio perfecto. Paul Pen.

Crees que conoces a tu pareja. Crees que tu matrimonio es perfecto. Pero todos tenemos secretos. Y la verdad siempre emerge, aunque la ahogues. La verdad nunca muere, aunque la mates.

Frank y Grace forman el matrimonio perfecto. Pero cuando emprenden junto a sus dos hijos un viaje en autocaravana a través de los Estados Unidos, no pueden imaginar que se dirigen a un encuentro inesperado, capaz de destruir a la familia y poner sus vidas en peligro mortal.

Traducido en Alemania, Italia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y con más de 150.000 ejemplares vendidos, Paul Pen regresa con una sorprendente novela que se lee sin freno. Un vertiginoso descenso al lado oscuro de lo cotidiano, a los terribles secretos que todos escondemos tras nuestras fachadas de aparente perfección.

3- Sol de sangre. Jo Nesbo

A las tierras más al norte de Noruega, donde nunca se pone el sol, ha llegado un sicario rebelde. Huye de su pasado y es un hombre sin futuro. Pongamos que se llama Jon y acaba de traicionar a uno de los reyes del crimen organizado de Oslo, El Pescador.

En esta aldea remota de Finnmark viven los integrantes de una secta cristiana y Jon traba amistad con Lea, la hija del líder local. Ella le proporciona un lugar en el que esconderse, una cabaña de cazadores, y un rifle, además de alimentos.

Sin embargo, la continua luz del sol polar que nunca llega a ponerse, la hostilidad de la naturaleza que lo rodea y la dolorosa presencia de un amor frustrado arrastrarán poco a poco a Jon hacia la desesperación. Mientras tanto, los hombres de El Pescador se acercan...

4- Sobreviviendo Arantza Portabales

Tras la muerte de su marido (el magnate Matías Wagner, con quien se casó a los quince años embarazada), Val Valdés se presenta a Sobreviviendo, el primer reality show que se emite en España, y pone patas arriba la televisión nacional. Val consigue enamorar a todo el país y ganar el concurso, con cuyo premio funda un imperio empresarial y se retira de la vida pública hasta que, varios años después, se entrega a la policía como culpable del asesinato de Dani Leis, un antiguo compañero de colegio en Santiago de Compostela.

Como Joël Dicker o Pierre Lemaitre, Arantza Portabales ensambla con gran precisión y ritmo frenético las piezas de una intriga absorbente alrededor de una protagonista de excepción: Val Valdés, una mujer triunfadora que no deja de saborear la derrota.

5- 13. Steve Cavanagh

El asesino no está en el banquillo de los acusados... Está entre el jurado.

«Hasta donde sabe, ¿hay algún impedimento para que usted forme parte de este jurado?»

El asesinato no fue la parte más complicada. Fue tan solo el inicio del juego.

Joshua Kane se ha estado preparando toda su vida para este momento. Él ya lo había hecho anteriormente. Pero esta vez será la más importante. Este es el juicio por asesinato del siglo. Y Kane ha asesinado para obtener el mejor asiento en la sala. Pero hay alguien a su acecho. Alguien que sospecha que el asesino no es el acusado. Kane sabe que el tiempo se agota y lo único que quiere es el veredicto de la condena antes de ser descubierto.

6- El olor de la noche Andrea Camilleri

El otoño ha regresado a Vigàta con algunas sorpresas. Mientras Mimì Augello, el brazo derecho del comisario Montalbano, ha tirado la toalla y está a punto de casarse, don Salvo aguanta la enésima reprimenda de Livia por haber estropeado el suéter que le regaló. Pero, como la vida hay que vivirla, Montalbano ya está de nuevo husmeando en un caso extraño, tan anómalo como que el cadáver aún no ha aparecido. La curiosidad irrefrenable del comisario y su innato sentido de la sospecha lo inducen a investigar la desaparición de un financiero y su ayudante, que han desvalijado a medio pueblo y alrededores. La incógnita podría explicarse como una vulgar fuga con el botín sustraído a las numerosas almas crédulas de la euforia de la bolsa, pero otra bastante más atroz parece imponerse. En cualquier caso, a estos enigmas se aboca Montalbano con esa falta de prejuicios y esa lógica tan particular que tanta admiración despierta. En la medida en que su habilidad y su afán de justicia le permitan llegar hasta la verdad, podrá entonces decirse «que el olor de la noche había cambiado: era un perfume fresco y ligero, un perfume de hierba tierna, de verbena y albahaca».

7- Impulso criminal

Un thriller psicológico que te atrapará. Adam Dalgliesh debe investigar el asesinato de la señora Bolam, la antipática administradora de la clínica Steen, un selecto centro psiquiátrico donde ingresan pacientes adinerados que valoran en igual medida la atención médica y la discreción.

Entre los empleados y pacientes de la entidad reina una desconfianza generada por chantajes y secretos, y se esconde también un asesino.

8- Después de muchos inviernos Marian Izaguirre

Un misterioso asesinato sacude Madrid a mediados de los años sesenta: una mujer aparece muerta en un lujoso domicilio del barrio de Salamanca. Los orígenes del crimen se remontan a un encuentro anterior, cuando en 1959, en una playa cercana a Bilbao, la joven Henar Aranguren, que viste de Balenciaga y prepara su puesta de largo, se enamora perdidamente de Martín, hijo único de una familia de clase obrera y aspirante a escritor, que todas las tardes se acerca al muelle para pescar.

Arrastrados por un amor imposible al que no son capaces de renunciar, Henar y Martín huyen a Madrid para juntos cumplir sus sueños: él, ser un escritor de éxito, y ella, convertirse en la modista más importante de una nueva época. Pero la pobreza, la ambición y el duro juicio de una sociedad conservadora empezarán a abrir grietas insalvables en la pareja. Tres décadas de la historia de España y un permanente suspense recorren esta novela que también explora las corrientes subterráneas del amor, el arte de la costura en el vestuario de cine y la emancipación femenina.

9- Rey de picas

Una perturbadora novela negra por la maestra del thriller y firme candidata al Premio Nobel Joyce Carol Oates.

Andrew J. Rush ha conseguido el aplauso del público y la crítica, un éxito con el que sueña la mayoría de los autores. Sus veintiocho novelas policiacas han vendido millones de ejemplares en decenas de países y tiene un poderoso agente y un editor brillante en Nueva York. También tiene una amante esposa y tres hijos ya adultos, y es una gloria local en el pueblo de Nueva Jersey donde reside.

Pero Rush esconde un oscuro secreto. Utilizando el seudónimo Rey de Picas escribe otro tipo de novelas, violentas y espeluznantes: el tipo de libros que el refinado Andrew nunca leería y mucho menos escribiría. Su vida perfecta se viene abajo cuando su hija encuentra una novela de Rey de Picas y comienza a hacer preguntas. Al mismo tiempo, Rush recibe una citación judicial tras ser demandado por una mujer del pueblo que lo acusa de plagio. Mientras la reputación, la familia y la carrera de Rush peligran, los pensamientos de Rey de Picas se vuelven cada vez más malvados.

10- Siete días de julio Jordi Sierra i Fabra

1947. Miquel Mascarell, el último policía de la Barcelona republicana, sale en libertad después de ser indultado de la pena de muerte y de haber pasado los últimos años de su vida en el Valle de los Caídos. De vuelta a casa, a una ciudad casi irreconocible en la que ya no tiene nada ni le queda nadie, recibe un misterioso sobre con una fotografía, dinero y una dirección que su instinto de policía no puede ignorar.

A lo largo de una semana descubrirá los nuevos caminos que la dictadura está entretejiendo en Barcelona y en España: el estraperlo y sus grandes riquezas floreciendo entre los vencedores; el hambre y la miseria sepultando todavía a los vencidos.

Con una fiel y detallada recreación del ambiente de la ciudad y la época, Siete días de julio nos habla de la condición humana llevada al límite, y también de su resistencia y su inagotable esperanza.

11- Arsène Lupin - Caballero ladrón.

A bordo del transatlántico Provence, cuyas autoridades han sido puestas sobreaviso de la presencia del ladrón, Lupin conoce a Nelly Underdown, una millonaria que le roba el corazón y a quien él roba las joyas.

Arséne Lupin, que logró ser más famoso que su creador, nació como un encargo del editor Pierre Lafitte al escritor Maurice Leblanc. En este libro se reúnen los nueve cuentos -relacionados entre sí como los capítulos de una serie televisiva- que Leblanc publicó en la revista de Lafitte, Je sais tout.

Cuando se produce la detención de Arsène Lupin al bajar del barco en Nueva York, ya su biógrafo le acompaña, como Watson acompañará siempre a Sherlock Holmes. La diferencia es que aquí es el propio Maurice Leblanc quien se transforma en personaje para contar las aventuras del protagonista de su invención.

12- Los crímenes de la calle Morgue y otros relatos de Edgar Allan Poe

Un misterio en principio irresoluble pone en jaque tanto a los protagonistas de estos relatos como al lector.

En una de las más populares calles de París, Madamme y Mademoiselle L'Espanaye son halladas brutalmente mutiladas. Sin ninguna pista que seguir, la policía se encuentra en un callejón sin salida. Solo la ayuda del detective Auguste Dupin conseguirá esclarecer uno de los más originales e inteligentes misterios planteados por el gran Edgar Allan Poe.

Para muchos, Los crímenes de la rue Morge y su protagonista son el principal modelo de Arthur Conan Doyle para crear, años más tarde, a su emblemático personaje Sherlock Holmes.

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