Dani Fernández suspende 25 minutos el concierto en el Roig Arena tras sufrir una caída durante la actuación

El concierto del cantante Dani Fernández, que se celebraba este sábado en el Roig Arena, ha tenido que ser suspendido durante algo más de 25 minutos por la caída que ha sufrido el artista en plena actuación. El incidente se ha producido entorno a las 21:45 horas..

Casi un mes después de congregar a 13.000 personas en su primer concierto en el recinto valenciano, Dani Fernández retornaba este sábado al Roig Arena con 'La Insurrección Tour'. Una nueva gira, en un artista que se ha consolidado como uno de los grandes nombres del pop rock español, que marca "una nueva etapa en su carrera" y que lo está llevando "a los recintos más emblemáticos del país".

Caída al vacío

Así, cuando el Fernández estaba cantando la canción Plan Fatal con su banda, se ha acercado al borde del escenario y se ha precipitado al vacío. Un miembro del staff lo ha levantado, y el propio artista ha anunciado al respetable que el concierto seguía, pero la actuación ha quedado suspendida durante 25 minutos mientras era atendido por los medios sanitarios. Así, Fernández ha reaparecido en el escenario, sin camiseta y con el brazo en cabestrillo, al sufrir una luxación de hombro. También era visible un corte en la cabeza y una vía en uno de sus brazos, cubierta por un vendaje.

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Redacción

El artista se dirigió al público rechanzado la posibilidad de que se marchara a casa "y decir que os he dejado tirados. Así que vamos a seguir", afirmaba, para a continuación gritar: "vamos hacer que esto sea una fiesta".