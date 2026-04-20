El cantante Dani Fernández, operado "con éxito" tras su caída en Valencia

El artista Dani Fernández ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito este domingo en el Hospital Quirónsalud Valencia tras la caída sufrida la noche del sábado durante su concierto en el Roig Arena. Así lo han confirmado fuentes del citado centro hospitalario a este diario través de un comunicado en el que indican que el artista presentaba una luxación acromioclavicular severa.

Tal y como informó Levante-EMV, dicha lesión se produjo durante el concierto que el cantante estaba ofreciendo anoche en el Roig Arena, y que obligó a parar el recital durante 25 minutos. A pesar del impacto, el cantante hizo alarde de profesionalidad y regresó al escenario para finalizar el recital ante un público entregado. El artista lo hizo con un brazo en cabestrillo, un vendaje en la mano izquierda y un corte visible en la cabeza, logrando completar el repertorio como pudo antes de ser trasladado a un centro sanitario.

Antes de finalizar el concierto, un Dani Fernández emocionado y con lágrimas en los ojos agradecía a su público la espera y lamentaba no poder estar al 100% sobre el escenario. Al acabar el concierto, el artista fue trasladado al hospital y a primera hora de la mañana ha sido operado de urgencia por la grave lesión en el hombro que presentaba.

Una intervención "compleja"

Desde el hospital precisan que la cirugía a la que ha sido sometido Dani Fernández ha estado liderada por el doctor Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología, y el doctor Rogelio Carratalá, especialista de su equipo. Según el parte médico, el artista presentaba una luxación acromioclavicular severa.

Aunque inicialmente se esperaba un procedimiento estándar, el equipo médico ha confirmado que la intervención resultó más compleja de lo que indicaban las pruebas diagnósticas previas a la entrada en quirófano.

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Estable tras la operación

Afortunadamente, el centro hospitalario ha informado que el paciente se encuentra estable y ya ha iniciado el proceso de recuperación postoperatoria. Dani Fernández permanecerá bajo estricta supervisión médica para evaluar su evolución en las próximas horas antes de determinar los plazos de su rehabilitación.