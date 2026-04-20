Fallecimiento
Muere a los 86 años el actor argentino Luis Brandoni
La cultura argentina pierde a un indiscutible referente del cine y el teatro patrios, y a una personalidad profundamente implicada con la actividad política y el movimiento sindical
Redacción
El actor argentino Luis Brandoni ha muerto a los 86 años. El intérprete estaba internado en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires desde el pasado sábado 11 de abril, cuando sufrió un accidente doméstico.
La cultura argentina pierde así a un indiscutible referente del cine y el teatro patrios, así como a una personalidad profundamente implicada con la actividad política y el movimiento sindical.
Un reciente accidente doméstico le causó un hematoma en la zona craneal por el que requirió hospitalización. Pese a que en principio se esperaba una pronta recuperación que le devolvería a los escenarios en torno al 22 de abril, pero un agravamiento de su cuadro obligó a posponer su retorno de manera indefinida.
Icono intergeneracional
Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, deja un vasto legado cultural que incluye numerosos clásicos del cine argentino, pero tamben una significada defensa de los derechos laborales que ha marcado la trayectoria de varias generaciones.
En el cine participó de cerca de 60 películas de fuerte calado para la cultura argentina, como 'La Patagonia rebelde', 'La tregua', 'Cien veces no debo', y 'El cuento de la comadreja'. En televisión intervino en producciones muy populares, como 'Mi cuñado' junto a Ricardo Darín, y 'Buscavidas', con el actor chileno Patricio Contreras.
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