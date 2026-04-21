Día del Libro 2026: los diez títulos imprescindibles para celebrar la pasión por la lectura

Como cada año, millones de lectores en España viven con especial ilusión la llegada del Día del Libro. El 23 de abril, Sant Jordi, es una fecha marcada en el calendario para tantos apasionados de la literatura que encuentran en esta jornada la oportunidad perfecta para conocer de cerca a sus autores favoritos, poder charlar con ellos u obsequiar a sus seres queridos con un ejemplar a través del cual compartir y conocer nuevas historias de las que enamorarse. Si ya estás preparando la lista de lecturas, presta atención a los libros que enganchan al público y triunfan en librerías.

1- La intriga del funeral inconveniente - Eduardo Mendoza

El escritor barcelonés, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, vuelve con un nuevo caso del detective sin nombre, el investigador más divertido de la literatura española. Tras once años de altibajos, el detective sin nombre de El secreto de la modelo extraviada se ve involucrado en un caso que comienza como un incidente menor y acaba revelando una intrincada red de engaños, suplantaciones y chapuzas criminales. Mendoza despliega de nuevo en esta historia su inconfundible compendio de sátira, absurdo y lucidez moral ofreciendo al lector una disparatada trama detectivesca en la que la ciudad de Barcelona se convierte una vez más en el escenario privilegiado de esta hilarante comedia.

2-La ciudad de las luces muertas - David Uclés

Ganadora del Premio Nadal 2026, la novela del escritor, músico, dibujante y traductor ubetense inicia con un gran apagón que deja la Barcelona de 1941 a oscuras. Una joven provoca de manera accidental el suceso y solo sobreviven una sutil claridad cuya procedencia nadie sabe y el resplandor del fuego. Las diversas Barcelonas existentes convergen y se superponen en un mismo lugar: vuelven a aparecer edificios desaparecidos y surgen otros del futuro. En medio de esta ruptura del tiempo, un puñado de escritores y artistas como Lorca o Gaudí vuelven a la vida cruzándose en encuentros inesperados. Un homenaje a la cultura por parte de Uclés como conciencia profunda de la sociedad a través de la metáfora de las generaciones que se cruzan y se alían en plena oscuridad.

3-La educación del monstruo - Elvira Mínguez

La directora, guionista, escritora y actriz vallisoletana explora en esta nueva novela, Premio Primavera 2026, cómo se fabrica la violencia, cómo el miedo se transmite de generación en generación y cómo, a veces sin saberlo, todos somos partícipes en la construcción del depredador. En el año 1977, una serie de ataques sexuales a niñas sembró el pánico en la tranquila Valladolid, dejando de ser entornos seguros sus calles y colegios, atravesados por rumores y advertencias. Una historia inquietante y humana que trata cómo el miedo y la memoria pueden marcar una vida para siempre. Pensamos que el monstruo siempre es el otro, ¿pero qué ocurre cuando descubrimos al monstruo que todos llevamos dentro? "Muchas veces es el miedo el que hace salir estos monstruos", declaró la autora en la presentación de su obra.

4-Vera, una historia de amor - Juan del Val

Cuando el deseo también es el peligro. Esa es la premisa de la séptima historia publicada por Juan del Val, Premio Planeta 2025. Vera, su protagonista, ha seguido siempre las reglas viviendo durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Sin embargo, ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin recibir dictados, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido. En medio de esa búsqueda aparece Antonio, más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. Más allá de la atracción que los une, la posibilidad que se le abre de salirse del guion será el detonante de unos hechos que nadie anticipa y que provoca en el exmarido de Vera un despecho cada vez más siniestro. Una obra que se basa en las segundas oportunidades, la libertad y las decisiones que cambian el rumbo de una vida.

5-La asistenta - Freida McFadden

Autora de docenas de novelas que se han colado en el número uno de las listas de ventas de The New York Times, sus libros han sido calificados como «imprescindibles para los fans del thriller psicológico» por Library Journal. La asistenta, la historia más adictiva y viral, es el libro del que todo el mundo habla, siendo la novela ganadora del Premio Valencia Negra en la categoría Best Novel. La trama gira en torno a Millie, una joven con un pasado complicado que acepta un empleo como trabajadora doméstica en la casa de los Winchester, una familia rica con una aparente vida perfecta. Pero, desde un principio, nada es lo que parece. La esposa, Nina, actúa de forma errática; el esposo, Andrew, tiene un aire inquietante; y la hija pequeña, Cecelia, guarda silencios que perturban. La protagonista habrá de enfrentarse a sus propios demonios mientras intenta entender dónde se ha metido realmente. Un juego de sospechas, revelaciones y giros inesperados que ya ha atrapado a milones de lectores en todo el mundo. El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila son los títulos que completan la trilogía.

6-La sombra del viento - Carlos Ruiz Zafón

Cuando se cumplen veinticinco años de su publicación, la historia que enamoró a una generación de lectores regresa con una edición especial con cantos tintados y confirma su lugar como éxito vivo de la literatura española. En la Barcelona de la posguerra, el joven Daniel Sempere descubre un libro que marcará su vida para siempre. Su padre lo lleva a un lugar secreto a la par que fascinante: el Cementerio de los Libros Olvidados, un laberinto donde reposan obras que han sido olvidadas por el mundo. Allí es donde Daniel elige La sombra del viento, autoría de un desconocido Julián Carax. Aquello que empieza como una lectura más se convierte en una obsesión, ya que alguien está destruyendo sistemáticamente todos los ejemplares del escritor. Publicada en 2001, llegó a convertirse en la novela española más vendida después de Don Quijote de la Mancha. Zafón, fallecido en 2020, construyó una Barcelona literaria donde las calles, los edificios y la niebla ejercen como personajes en sí mismos. Ahora, esta nueva versión propone un diseño más llamativo, con tonos dorados y una estética ideada para conectar con nuevos adeptos, en particular dentro de la Generación Z.

7-Llevará tu nombre - Sonsoles Ónega

Tras el éxito de Las hijas de la criada, Premio Planeta 2023, la periodista y escritora, hija del recientemente fallecido Fernando Ónega, regresa con una historia inolvidable, la de una mujer inquebrantable que desafió su destino. La acción traslada al lector al verano de 1882 en Comillas, donde la aparición del cadáver de una mujer en la playa sacude la villa. Entre susurros, acusaciones y secretos familiares, la joven Mada Riva es señalada como culpable del asesinato. Para proteger tanto el apellido como el honor, será su propia familia quien firme su sentencia: debe desaparecer sin dejar rastro. En un Madrid caótico, deberá enfrentarse a la soledad y al olvido. Su refugio será un hogar de muchachas humildes, pero su talento para la lectura y la escritura la llevan a trabajar para don Gonzalo, quien queda prendado no solo de su hermosura sino de la rebeldía que guiará su vida en una sociedad que silencia a las mujeres. Sonsoles Ónega ha forjado una conexión profunda con el lector, convocando emociones compartidas desde estructuras narrativas que beben de lo clásico, aunque manejadas con una seguridad contemporánea.

8-Nunca estuviste solo - Albert Espinosa

El escritor y guionista catalán se ha convertido en los últimos años en uno de los autores más vendidos del mercado por títulos como El mundo amarillo. Con su nueva propuesta, sumerge una vez más al lector en un universo donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza y las heridas pasadas iluminan el camino hacia el futuro. Guido, un joven influencer de diecisiete años, lo tiene todo, al menos en apariencia. Sin embargo, su interior se siente vacío, falto de ilusión por vivir. En el momento de mayor desesperación recibe un mensaje del médico que le curó cuando era niño: el hombre se encuentra solo, enfermo y necesita ayuda. El joven viaja hasta Mallorca, impulsado por la necesidad de ser compañía, aunque también quiere enfrentarse a una duda que lo persigue desde su infancia: ¿de verdad el doctor es culpable de la terrible acusación que lanzaron sobre él? Una lectura sencilla, pero cargada de profundidad, que invita a reflexionar sobre los lazos invisibles que unen a las personas y la importancia de estar para los demás así como para uno mismo.

9-La necesidad de amar - Pablo Álvarez

Premio Azorín de Novela 2026, el editor, agente literario y escritor nacido en Córdoba presenta en esta novela la historia del joven Martí Rocamora, quien viaja a Roma en el verano de 1987 para escribir una obra sobre Beatrice Cenci, aristócrata del Renacimiento convertida en símbolo trágico de la belleza femenina, el deseo y la rebeldía ante el poder. En la investigación, el protagonista conoce a una pareja que lo introduce en una pasión sin normas. Deslumbrado por la bohemia de las fiestas palaciegas, va descubriendo en él la febril necesidad de sentirse amado, aflorando sus miedos, secretos y culpas. ¿Será capaz de culminar su proyecto literario o retornará a casa con los sueños rotos? Una novela de formación que muestra los anhelos de una generación destinada a ser libre y que despierta casi de golpe, conociendo que el pasado siempre deja cicatrices.

10-Una niña buena - Elísabet Benavent

La creadora de Valeriaes una de las escritoras de comedia romántica más leídas en España, un género que reivindica y que intenta renovar en cada una de sus nuevas propuestas. Ahora, vuelve con una novela que eleva el amor propio a una opción necesaria. Benavent trae la historia de Júlia Csanovas, quien trabaja en un bar de tapas de Barcelona. Hace una década era una actriz de éxito, pero su naturaleza complaciente la llevó a asumir un papel que hizo añicos tanto su amor por la interpretación como su carrera. Todo da un giro cuando un desconocido aparece en su puesto de trabajo con un mensaje bastante críptico: "Creo que te necesito". La chica ha de tomar la decisión de arriesgarse y dejarse guiar por el destino, ignorando que ese golpe sobre la mesa abrirá el cajón de los amores olvidados. De personalidad inquieta y prolífica, sus 26 libros publicados confirman la estabilidad de una historia de amor que va viento en popa: la de la autora con sus fieles lectores. "Yo quiero entretener. No quiero cambiarle la vida a nadie", declara.