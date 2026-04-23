El arte del oficio

Hace ya algunos años Francisco Crabiffosse publicó "Mujer y arte" (1988), crítica centrada en la exposición "¿Y tú que pintas?" organizada por la Asociación Feminista de Asturias en Oviedo en torno al Día Internacional de la Mujer. Su objetivo

era mostrar algunas de las aportaciones de las mujeres al panorama artístico asturiano. El texto alude a alguna de las creadoras históricas, como Artemisa Gentileschi o Angelica Kauffmann y también a pintoras de referencia regional a la hora de hablar de las raíces de nuestra contemporaneidad plástica, como Julia Alcayde, Carolina del Castillo y María Galán. La crítica se centró en las artistas allí expuestas, entre las que destacaban María Álvarez, María Jesús Rodríguez y, muy especialmente, Mabel Lavandera, mujer que, desde siempre, ha estado comprometida con la causa feminista y se ha implicado en la creación de imponentes carteles que han marcado los distintos momentos de la existencia de esta Asociación. Allí estaba "La niña de las hilaturas", como muestra de su compromiso y su singular fuerza expresiva, una témpera sobre cartón de 120x70 cm. donde las habilidades técnicas de la autora se despliegan en forma y color potenciando el carácter crítico de la imagen.

"Contra viento y marea", de María Álvarez. / LNE

Ahora, la Asociación Feminista de Asturias "Clara Campoamor" (AFA) celebra sus 50 años con una completa exposición en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo. El poderoso espacio central de la antigua cárcel, cargado de connotaciones y ecos del pasado, acoge una muestra imprescindible donde podemos obtener una visión del papel del activismo feminista en nuestra región, un referente a nivel nacional. Distintos tipos de documentos, publicaciones, fotografías y carteles ilustran el planteamiento cronológico de la muestra, de la historia de AFA, de sus reivindicaciones. Logros que hablan de la lucha por la igualdad y por los derechos conseguidos en momentos claves de nuestra historia reciente y que sería conveniente que muchas personas, y especialmente las actuales generaciones, pudieran visitar.

"La niña de las hilaturas", de Mabel Lavandera. / LNE

Pero la exposición también evidencia el papel desempeñado por ilustradoras, pintoras, fotógrafas, escultoras y diseñadoras que han colaborado con la Asociación desde sus orígenes. Gloria García Nieto, presidenta de AFA, afirma que "el arte es consustancial al movimiento feminista, actualmente, muchas creadoras están directamente vinculadas al movimiento 8M", y habla también de la conexión con las artes plásticas a través de talleres, concursos fotográficos o exposiciones, subrayando "cómo la causa feminista ha sido desde siempre muy performativa, y reclama nuestra implicación a través de acciones concebidas desde un marco creativo que ya desde sus orígenes utilizaron las sufragistas".

"Guante rosa sobre negro", de Elena Rato. / LNE

En este año de conmemoración, AFA acaba de clausurar una exposición en la Casa Natal de Jovellanos, con obras pertenecientes a sus fondos, en depósito en este Museo de Gijón. Allí estaba "La niña de las hilaturas" de Mabel Lavandera, pero también otras joyas de la creación plástica y de la reivindicación feminista, como la frágil y hermosa serigrafía de María Álvarez "Contra viento y marea", el acrílico "Guante rosa sobre negro" de Elena Rato, y dos de los platos de la serie de retratos de artistas –Frida Kalho y Maruja Mallo– relacionados para el proyecto "Queridas viejas" de María Gimeno. Técnicas diversas, soportes y formatos distintos que hablan desde una pluralidad que es reflejo de la diversidad estética de la creación contemporánea. Todas son distintas, todas complementarias.

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"Frida Kahlo", de la serie "Platos", de María Gimeno. / LNE

Hay que agradecer a AFA la apuesta por las artes plásticas, por la reivindicación y visibilización de creadoras que, de otro modo, podrían haber quedado silenciadas; de ahí que su trabajo documental y expositivo en el proyecto "Contra el canon" (que desarrolla en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo) tenga un valor significativo en estos tiempos tan convulsos. Recuerdo el entusiasmo de Begoña Sánchez y Carmen Suárez, como impulsoras de este proyecto tan necesario; como comenta Carmen Suárez, en buena medida artífice de este proyecto expositivo en el Archivo Histórico y autora, entre otros textos, de "Feministas en la transición asturiana (1975-1983)": "Nuestra propuesta de ‘Contra el canon’ nos recuerda el valor del arte y nuestro compromiso con hacer visibles a las artistas y sus aportaciones plásticas, vindicando el arte del oficio". Precisamente este fue el título de la exposición dedicada a Chelo Sanjurjo, con ella se vislumbró que la necesidad del arte, más allá de su valor estético y del disfrute personal, se convierta en un auténtico patrimonio colectivo.