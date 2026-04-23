Un intelectual libre

La editorial KRK ha reunido en una edición impecable dos cientos de los artículos escritos por Ramón Punset desde 2006 y publicados en LA NUEVA ESPAÑA y otros periódicos del grupo Prensa Ibérica. El libro, de hechura excelente y magnífico porte, puede ser considerado un homenaje al autor en su despedida paulatina y discreta de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, en cuyo desempeño ha alcanzado tras décadas de docencia y estudio la condición de "maestro", en la oración fúnebre dedicada por Gregorio Marañón a Ortega y Gasset el tercer entorchado de la vida académica, reservado solo a los elegidos, por encima de catedráticos y profesores.

En las columnas de Punset no queda asunto relevante de la actualidad política nacional e internacional, por polémico que sea, sin tratar. El proceso independentista catalán ha recibido una atención preferente, como es lógico, por su dimensión histórica y la gravedad de los hechos acaecidos. Punset tiene un doble vínculo personal con Cataluña y considera, además, que la organización territorial del Estado es el mayor problema político de España. Pero en un buen número de artículos se ocupa de las fricciones provocadas en el estado de derecho por la desviación de sus funciones en que han incurrido algunas instituciones básicas. Reconoce la existencia de una tensión estructural entre la democracia y el derecho, ínsita a la sociedad moderna, que con frecuencia se ve exacerbada por la actuación corta de miras, confusa y con poco tino, de los actores.

Aprecia Punset carencias notables en la cultura democrática de los españoles. Se muestra asombrado ante los disparates que observa y reacciona, unas veces con incredulidad, ironía o sorna, en tono festivo o severo según la trascendencia de la cuestión, y otras empleándose a fondo en explicar la Constitución, la ley y su recta aplicación a los episodios de la vida política de un modo accesible. En su conjunto, el libro es una disección meticulosa del sistema político español en su evolución, una obra de divulgación de nuestro derecho constitucional y un manual de educación cívica.

Repárese en el orden en que aparecen el ciudadano y el jurista en el título. Y léase detenidamente la nota preliminar, tan breve como sustanciosa. En esas tres páginas iniciales, Punset se declara "un intelectual libre en el espacio público" y proclama la independencia absoluta con que ha querido ejercer como tal. Se hace las preguntas oportunas en cada caso y a partir de ellas ordena las ideas y da sentido a la realidad. Punset no es un mero buen jurista, acreditado y prestigioso. Es un lector empedernido y selectivo, que se ha adentrado en campos remotos del conocimiento científico y se ha enfrentado a los clásicos del pensamiento político y a los grandes textos filosóficos y literarios de la cultura universal. Su infinita curiosidad, que ha sabido jerarquizar con acierto, le ha llevado a los libros de historia, antropología y otras ciencias. Aún recuerdo el día en que me sorprendió anotando para su lectura un título de ciencia política, que cita varias veces a la par que el derecho constitucional. Así se explica la lucidez con que analiza la influencia de los sistemas electorales, el estado de partidos y su degeneración en partitocracia.

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No hay en este libro un artículo de más. Ninguno es prescindible. En cada uno de ellos se concentra la sabiduría de Ramón Punset, larga y pacientemente trabajada de forma libre e independiente. Su valiosa aportación al debate público durante todos estos años es un motivo de celebración. Los artículos de Punset, este libro, tienen todos los atractivos para una lectura profunda, entusiasta y reflexiva, sobre nuestra vida política. Incluso la provocación. En uno de los últimos, titulado "Una legislatura para enmarcar", página 880, escribe: "En suma, ¿qué democracia parlamentaria tenemos? Una totalmente falsa, postiza, huera y vergonzosamente inane". Punset dixit.