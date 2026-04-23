Manifestación en Teodoro Cuesta

Nel llibru "Andalucía, Asturias", mínimu en fueyes pero potente en conteníu, vimos el puntu con más fuercia d’alta poesía: el obituariu de Teodoro Cuesta a Diego Terrero, qu’ofrez a la crítica la seguranza de seriedá. La que a vegaes se-y niega a la obra del asturianu. Y como les pallabres "aures", que diría Pelayo Fueyo, sonlo d’una especie insólita d’amistá amorosa, voi a tornar un poco al textu. Pongo tres de los versos del segundu fragmentu: "¿Llegar yo a olvidate? Juasús ¡qué llocura!" Y los dos finales: "Perdóneme el Cielo, más antes quixera / morir que del alma to nome arrincar".

Pero hai en "Andalucía y Asturias" otros pasaxes que nun solo algamen un grandor "romanu" sinon que son tamién narración histórica, la del socesu del que polo que seya anda falándose estos díes: la manifestación, la Gran Manifestación del 27 de marzu de 1881.

A fines del poema mayor de Cuesta apaecen dos temes que podíen pintar menores y enquivocar la llectura. Como si foren dos cayíes na musa graciosa. El primeru respuende a la entruga xeneral de la causa. ¿Nun fuere la ñegación a caltener el trayectu que proponía, allargándalu , el proyeutu téunicu? Son dos versos: "…pa facemos rabiar, ena Perruca / entama un frañe llombos (cremallera) / que trocó el más calmosu en sacavera". Cuesta, más concretu. Nun quier un chisme que solo desvía les víes y que produz un corte mui pindiu, de más del 20% . De ehí vienen lo de "frañe llombos" y el nome popular del odiáu paratu de ferrocarriles, o seya "la cremallera". Y agora vien l’otru tema de la coincidencia que, finxida o non, rellaciona de nueves a Teodoro col amiguísimu Terrero. Versos: "Asina ye, que cuando tú escribíes, / de Marzo el ventisiete, per eríes / atayos y caleyes, a millares / dexaben los astures sos llugares". Sí, la carta cabera de Diego en versu va roblada per él mesmu el mesmu día de la manifestación famosa: el 27 de marzu de 1881. De seguío’l llinguaxe que la poetiza álzase yá en tonu épicu.

"Probes, ricos, rapazos y muyeres / entraron por Uvieo a carrenderes / y el gritu de "¡xosticia!" fo llanzau / y por un pueblu enteru contestau."

Darréu un recursu de versificación tan asturianu que tien que prestar oyilo.

"¿Viesti dacuando el mar, cuando ruxente / s’encrespa, alza y afonda y de repente / el truenu remedando, pe la arena / s’esnidia y volve atrás de rabia llena? / Pos esto asemeyaba aquel xentíu / un garapiellu fechu, entremecíu / con un solu deseo, un pensamiento, / "de lo xusto y llegal el complimientu".

Más de cincuenta versos diba llevando la manifestación cuando Teodoro, preocupáu de la salú, mécela cola salú de la tierra, y confiésase con Diego tirando de tópicu políticu:

"Más ¡ay! también aforfugada y triste / ye más desventurada que la viste / esta sofrida tierra, que fó un día / cimientu de la patria y monarquía."

"So riqueza que plasma, espesura, / de montes intriables , so hermosura, / olvida la nación, cuando a so ruina / pudiera ser Asturies melecina".

Casi de xuro que Cuesta metióse na escandalera de la manifestación y del so espíritu. Por vivir cerca. Dízlo desti xeitu:

"Si les razones non basten / y quies buscame quimera / ya sabes que d’el Fontán / ye vecín Teodoro Cuesta".

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