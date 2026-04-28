El arte contemporáneo se multiplica en el museo de Bellas Artes de Bilbao de la mano de Iberdrola

Los 165 metros la torre Iberdrola de César Pelli alargan su sombra estos días en Bilbao sobre las obras del nuevo edificio de ampliación del museo de Bellas Artes, diseñado por Norman Foster, a dos calles, y alumbran una impresionante exposición de 138 obras de arte contemporáneo en las que la capital bilbaína y el gigante energético se miran a la cara y a sus adentros y trazan un emocionante mapa sobre el arte, la luz, la naturaleza y la vida.

Paneles expositores sobre la muestra en el itinerario entre la Torre Iberdrola y el museo, con las obras de ampliación visibles al fondo. / LNE

“Paralelos y meridianos”, inaugurada este martes, ofrece hasta el 30 de agosto una selección de la inabarcable colección que Iberdrola cuelga en las paredes de sus sedes en España, Reino Unido y Estados Unidos, principalmente. El eje horizontal que aporta la mitad del título a la exposición, explica el responsable de la colección Iberdrola, Rafael Orbegozo, habla del estrato cronológico de las adquisiciones de la compañías, desde los pintores vascos de finales del XIX a los creadores internacionales del XXI, de una escena costumbrista de Zamacois de 1864 a la pantalla LED conectada con la NASA “Recurrent Anaximander” de Rafael Lozano-Hemmer de 2019, por citar dos de los puntos más alejados de la muestra. Las coordenadas que intersectan con esa línea de tiempo y han generado la narrativa de esta exposición las ha introducido el conservador jefe del museo y comisario de la muestra, Gilermo Zuaznabar, a modo de ocho colecciones de canciones, organizadas “como un coro con muchos solistas”, esboza. Eso permite que el acero de Oteiza dialogue con un inmenso bloque transparente de Anish Kapoor en una estancia o que, en otra, el Barceló que preside la sala del consejo de administración de Iberdrola se pueda ver ahora no muy lejos del impresionante neón de Tracey Emin “The last great adventure is you" que habitualmente bendice las sesiones del centro de formación que el grupo tiene en Orange, Connecticut.

TRACEY EMIN. The Last Great Adventure is You (2014). Colección Iberdrola / CI

Esos meridianos responden al nombre de Inicios, Naturaleza, aguas y tramas, Cuerpo y huellas, Trabajo, Luz, El artista y sus espacios, Arquitectura y construcción y, por último, Ciudad y puerto. Pero antes de iniciar el recorrido por el edificio moderno de los setenta del museo, ahora restaurado y con toda la potencia que sus dimensiones y su lucernarios prestan, la exposición acoge al visitante con un prólogo que es un diálogo. A un lado, el Bellas Artes exhibe la representación más antigua de Bilbao de la que se tiene constancia, una panorámica realizada por un pintor anónimo en el 1700 por encargo del comerciante inglés John Seale. Al otro, Iberdrola ha bajado de la planta 29 de su torre los dos impresionantes lienzos inacabados en los que Antonio López trabaja desde hace diez años en una nueva vista de Bilbao. Las dos visiones de la ciudad apuntan, con 300 años de por medio, a un horizonte de futuro y progreso en el que Iberdrola y el museo, reflexiona el director del Bellas Artes, Miguel Zugaza, se ven reflejados. “La historia de estas dos instituciones es la historia de dos éxitos, empresarial y cultural, de prosperidad económica y social”, razona para ligar el feliz encuentro entre los 125 años de Iberdrola, aniversario que propicia la exposición, y la inauguración, en octubre, de la ampliación del museo, “credenciales de nuestro futuro y de la apuesta de esta ciudad por el arte”, subraya.

ANTONIO LÓPEZ (vista de Bilbao en proceso). Colección Iberdrola / Jon Palomar

En esta muestra pública de buena parte de la Colección Iberdrola, las tres plantas del edificio moderno del Bellas Artes de Bilbao han quedado colonizadas y contagiadas por una sorprendente selección de talento de todo tipo de coordenadas. Hay muchos pintores vascos, como el asturiano de nacimiento Darío de Regoyos, también los más jóvenes, españoles a partir de finales de los cincuenta y muchas glorias internacionales, como Alex Katz, Andy Warhol, Marina Abramović, Olafur Eliasson, Bill Viola, Donald Judd, Gerhard Richter o Anselm Kiefer, por citar unos pocos.

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Estos “Paralelos y meridianos” ofrecen además, aunque solo los fines de semana, una bola extra muy singular: la posibilidad de que el visitante recorra doscientos metros y se adentre en el atrio de la Torre Iberdrola. Allí encontrará nueve obras más que completan la exposición, con algunos trabajos realizados específicamente para ese lugar, sean los olivos de fibra de vidrio de Javier Pérez o la cúpula de planchas metálicas de Cristina Iglesias. El resto, tardarán varios meses en volver a sus despachos y salas de reuniones de medio mundo. En las salas del Bellas Artes de Bilbao seguirán durante cuatro meses contagiando la emoción y la sorpresa que provocaron en el propio responsable de la colección, Rafael Orbegozo, al verlas juntas por primera vez, sentir una nueva música y el surgimiento de un nuevo volumen.