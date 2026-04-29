Galardón
La directora y guionista Gemma Blasco gana el Premio Princesa de Girona de Arte 2026
El jurado destaca "su capacidad de abordar desde su excelente trabajo cinematográfico, a partir de su experiencia personal, un nuevo imaginario en diálogo con la tradición clásica"
EFE
La directora y guionista barcelonesa Gemma Blasco ha sido proclamada este miércoles ganadora del Premio Princesa de Girona Arte 2026 en un acto celebrado en Granada en el marco del Tour del Talento, que ha estado presidido por la reina Letizia.
El jurado de expertos que se ha reunido en el Auditorio Manuel de Falla ha decidido premiar a Blasco por "su capacidad de abordar desde su excelente trabajo cinematográfico, a partir de su experiencia personal, un nuevo imaginario en diálogo con la tradición clásica".
Tras defender su proyecto ante el jurado, Blasco recibirá el galardón dotado con 20.000 euros el 14 de julio en el Liceu de Barcelona en un acto presidido por la Familia Real junto a los demás premiados en 2026 en las distintas categorías.
La proclamación de la ganadora del premio, que concede la Fundación Princesa de Girona y al que optaban cinco finalistas procedentes de distintos puntos de España, ha tenido lugar en un acto que ha reunido a representantes institucionales, jóvenes participantes y miembros del patronato de la fundación. Los finalistas de este año han sido Xabier Anduaga, tenor donostiarra; Gemma Blasco, directora y guionista barcelonesa; César Dezfuli, fotógrafo documental y periodista madrileño, Valeria Castro, cantante y compositora canaria, y Juan Floristán, pianista sevillano de proyección internacional.
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