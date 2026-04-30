Ente’l paraísu y la especulación

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

Asturies ye potencialmente una xungla. Les característiques del territoriu asturianu –lluvia, temperatura, tipu de suelu– faen que nes zones onde nun se produz una intervención humana el terrén acabe, de manera inevitable, comío pol monte. D’esta intervención humana, y en concreto, de la manera en que s’instaura y se pue planificar la organización del territoriu trata l’ensayu d’Ícaro Obeso "Un casinu ente la xungla". Inspirándose nun versu d’un cantar de Nacho Vegas onde’l cantautor xixonés se pregunta "¿Esto es la civilización o un casino en plena selva?" Obeso articula un manifiestu alertando sobre la necesidá de crear mecanismos d’ordenación territorial capaces de contener los intereses económicos que faen del suelu un bien especulativu, imponiendo a la ciudadanía unes condiciones de vida qu’apenes tienen la oportunidá d’escoyer o camudar.

Nos dos primeros capítulos, l’autor espón les bases de la planificación territorial tomando cuenta de les particularidaes del casu asturianu. Descríbense los distintos instrumentos d’ordenación esistentes –memories, planes, proyectos– distinguiendo ente determinaciones vinculantes –normes– y directrices –orientaciones–. Ente los planes y proyectos aprobaos polos distintos gobiernos del Principáu dende 1983 l’autor destaca les Directrices Rexonales d’Ordenación del Territoriu (DROT) aprobaes en 1991, un plan diseñáu pa compensar les aspiraciones llocalistes de los conceyos, amenorgar la descoordinación ente les distintes alministraciones y evitar que la planificación tuviera guiada esclusivamente por criterios sectoriales o estratéxicos.

Ente les determinaciones subrexonales, apunta como un exemplu de buenes práctiques les Directrices Subrexonales d’Ordenación del Territoriu pa la franxa costera aprobaes en 1994. Una valoración mui distinta recibe la llei PIER (Llei de Proyectos d’Interés Estratéxicu Rexonal) aprobada pola Xunta Xeneral del Principáu en 2024. Pa Obeso, ye un instrumentu de planificación innecesariu que, d’otra manera, pue resultar insuficiente pa evitar iniciatives empresariales que podríen saturar entá más l’area central d’Asturies.

A partir del capítulu cuartu, "La tresformación del territoriu asturianu", el discursu acentúa’l so calter de manifiestu políticu. La tesis d’Obeso ye qu’Asturies necesita un plan d’ordenación territorial animáu por una visión conxunta del territoriu y fundáu nel consensu y na participación ciudadana. Un plan d’estes característiques valdría p’atayar dellos problemes comunes nel territoriu asturianu, como la creación d’infraestructures y grandes equipamientos atendiendo a factores meramente estratéxicos, sin tener en cuenta la idoneidá del allugamientu o l’impactu medioambiental.

Lo mesmo se podría dicir del problema de la difusión urbana de resultes de la proliferación de centros comerciales y la tresformación de los pueblos n’urbanizaciones, coles implicaciones qu’esto ta teniendo sobre’l pequeñu comerciu y la sostenibilidá de los servicios. Especialmente graves son les consecuencies de la falta de regulación del área central asturiana que, a falta d’un reconocimientu xurídicu como área metropolitana, ta constituyéndose como un "territoriu fragmentáu con funciones duplicaes (...) y qu’afala un modelu competitivu nel que cada conceyu aspira a concentrar el máximu númberu d’habitantes, empreses y recursos".

L’autor platega algunes de les acciones que s’habríen d’incluyir dientro d’un plan global d’ordenación territorial: la ellaboración d’un modelu conxuntu, la revisión de les directrices de 1991, la definición d’árees funcionales supramunicipales, la xerarquización de los instrumentos d’ordenación yá esistentes y el diseñu d’unes directrices subrexonales pa la zona central que regulen, a traviés de PTE, aspectos concretos como’l suelu non urbanizable harmonizando l’usu y l’aprovechamientu.

Noticias relacionadas

El manifiestu termina con unes interesantes consideraciones sobre la visión común del territoriu asturianu como un espaciu prístinu, verde y inmutable. Los especialistes n’ordenación territorial son mui conscientes de que nengún espaciu ye estable. El desaxuste ente l’ideal y la realidá, acordies col autor, produz munches contradicciones. La más llamativa ye la qu’afecta a la concepción del suelu, que pue vese como un recursu natural o como un bien puramente económicu. N’Asturies, la escasez de suelu llano lleva a la población a exhibir davezu comportamientos especulativos. L’autor encamienta a considerar la xestión de suelu como un asuntu públicu sobre’l que la sociedá asturiana tien que tomar partíu. A menos que queramos que la nuestra tierra se convierta nun casinu ente la xungla.