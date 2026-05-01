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Sean Astin, el inolvidable Sam de ‘El Señor de los Anillos’, se suma a la San Diego Comic Con Málaga
El actor estadounidense, una de las figuras más queridas de la saga de Peter Jackson y que también protagonizó 'Los Goonies', será uno de los grandes protagonistas de la cita de Málaga
Miguel Ferrary
Recibir a Sean Astin en la San Diego Comic Con Málaga de 2026 es abrir las puertas a uno de los nombres imprescindibles de la trilogía cinematográfica de ‘El Señor de los Anillos’. El actor estadounidense dio vida a Sam, el fiel compañero de Frodo y uno de los personajes más recordados de la trilogía dirigida por Peter Jackson. Pero también es el protagonista del gran clásico de los 80 ‘Los Goonies’.
Su presencia supone un nuevo atractivo para los participantes de la San Diego Comic Con Málaga, que el lunes abre la venta de entrada general. Todos los que acudan a esta cita del 1 al 4 de octubre tendrán la oportunidad de acercarse a uno de los intérpretes que marcaron a toda una generación de espectadores.
Con su papel como Sam, Astin se convirtió en uno de los rostros más queridos del universo creado por J. R. R. Tolkien, recuperando la popularidad ganada con Los Goonies. Pero además, Sean Astin lleva una sólida carrera en el cine y en la televisión, con su participación en las series como ‘24′, ‘Me llamo Earl’ o ‘Brookyn Nine-Nine’.
Otros invitados a la Comic Con de Málaga 2026
stin se suma a otras personalidades como el actor Michael Rooker (’The Walking Dead’, ‘Guardianes de la galaxia’), el dibujante John Romita Jr. (’The Amazing Spider-Man’) o el guionista Kevin Smith (’Clerks’).
Para recibir a estas personalidades, la Comic Con de Málaga volverá a impulsar el espacio Meet the Artist, que regresará tras la gran acogida de la pasada edición, ofreciendo nuevamente la oportunidad de conocer de cerca a figuras internacionales del cine, el cómic y la ilustración, obtener firmas y fotos e interactuar con ellas.
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