Triste desenlace
¿Quién era Seila Esencia, la joven cantante hallada muerta que trabajó con Marta Sánchez?
La artista viguesa Seila Álvarez, conocida como Seila Esencia, fue encontrada sin vida en Vigo tras permanecer desaparecida desde el 20 de abril.
Carlos Merenciano
La música gallega llora la muerte de Seila Álvarez, conocida artísticamente como Seila Esencia. La cantante y compositora, de 39 años, fue hallada sin vida este martes en Vigo después de permanecer desaparecida desde el pasado 20 de abril. Su cuerpo fue localizado de madrugada en la zona de la Senda Verde y, según las primeras informaciones policiales, no presentaba signos aparentes de criminalidad, aunque la autopsia deberá determinar las causas del fallecimiento.
Seila Esencia alcanzó proyección nacional en 2015 gracias a su participación en ‘Hit-La canción’, el talent musical de La 1 presentado por Jaime Cantizano. En aquel formato, compositores anónimos presentaban sus temas a artistas conocidos para que estos los interpretaran. Ella llegó a la final y uno de sus grandes momentos llegó de la mano de Marta Sánchez.
La artista madrileña eligió su canción ‘Duermes mientras yo escribo’, que acabó formando parte de su disco ‘21 días’. Ambas llegaron a compartir escenario en el programa, convirtiendo aquella colaboración en el episodio más recordado de la trayectoria televisiva de Seila. Tras conocerse su muerte, Marta Sánchez la despidió públicamente con un mensaje en redes en el que aseguró sentirse rota por la noticia y recordó la huella que dejó en su historia musical.
Más allá de su paso por televisión, Seila Esencia estaba vinculada a la escena musical de Vigo y Galicia. Formó parte del grupo Phantom Club, una banda de funk-rock, y mantuvo una carrera ligada a la composición y a los directos en salas y circuitos alternativos. También compatibilizaba su vocación artística con su trabajo como auxiliar de enfermería.
Su desaparición había sido denunciada por su familia y difundida por SOS Desaparecidos, que desactivó la alerta tras confirmarse el hallazgo del cuerpo. La investigación continúa abierta a la espera del informe forense, mientras compañeros, seguidores y artistas que la conocieron han lamentado la pérdida de una creadora que encontró en la música su principal forma de expresión.
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