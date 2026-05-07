Engarradielles

Sali ceo de la mio casa, decidida a echar el día caleyando. Tenía un encargu importante del periódicu: un especial de fotos d’escenes que suceden na calle. Cargué la mochila cola cámara y dalgún enriedu más. Encaminéme pal centru la ciudá. Delantre d’una tienda pija había una cola quilométrica y darréu vi’l lletreru:

"Liquidación por xubilación" (en lletres bien grandes).

Namás averame, vi que les muyeres me miraben de revés, alvirtiéndome que nun me fuera colar naquella filera na que l’ambiente yá taba cargáu como si daqué fuera a estallar. De sópitu sentí insultos y voces: Dos muyeres reñíen encaloraes pol sitiu qu’ocupaben.

–¡Equí taba yo! -glayaba una a voces

–¡Non, non! ¡Yo voi delantre, que llegué primero!

–Fai el favor de colocate onde te correspuende, acabes de llegar ¿non?

–Si ya vengo de tomar un café, monina, y esti yera’l mio puestu!

–Equí nun se guarda’l sitiu, o inda nun t’enterasti! –respondió-y la otra engafada. Y siguieron discutiendo encaloraes, hasta que, ensin pensalo más, una d’elles agarró a la otra de los pelos y cuasi la llega al suelu. Les demás, toes callaes, como si nun fuera con elles, apartáronse pa nun vese metíes naquel llíu de torolles. Yo, dende un poco más p’allá, capté’l momentu.

Una foto de diez, pensé. Y siguí a lo mío.

Pero mientres miraba pel visor, tenía a la mio vera aquelles dos lloques llamándome de too y queriendo quitame la cámara.

–¡Borra eso agora mesmo!

–¡Dame esa cámara o vas enterate!

Nes mesmes llegó una pareya policíes.

–¿Qué ye lo que pasa equí?

–¡Esta tía ta faciendo fotos! –gritó una.

–Y estes tán como cabres! –respondí yo, ensin callame.

–Dexen d’armar escandalera y compórtense o llévoles pa comisaría –dixo darréu ún d’ellos

–Cómo? ¡Yo soi fotógrafa del diariu "Los Bilordios" y tengo derechu a facer les semeyes que me dea pola gana!

–Pero ¡qué periodista ye usté, cuide muncho lo que retrata y mire mui bien lo que publica!

Una de les muyeres miróme con cara lloca:

–Si me saques nel periódicu, nun te queda un pelo na cabeza.

El policía, viendo’l panorama, pidió-yos el carné y tomó-yos los datos y por si volvíen a entamala.

–Anden, tranquilícense y vuelvan pa la cola –ordenó–. Pero nun les quiero ver xuntes, si non van dir conmigo pal cuartón, en vez de dir a probar trapos. Qué poco tienen que facer –remungaba’l policía con mal fustaxe.

Colaron amusgaes refunfuñando polo baxo. Les que taben al so llau retiráronse ensin retrucar, nun fuera ser que volvieren a engarrase.

Abrióse la puerta l’establecimientu.

Aquella cola convirtióse nun tropel de muyeres histériques qu’entraron a emburriones nel local.

Pensé que me tiraben al suelu; por momentos peligraba la mio cámara.

Los policíes falaron cola encargada y punxéronse na puerta pa organizar la entrada y evitar más problemes.

Yo garré una camiseta y metíme nun probador. Dende ellí sería más fácil pillar dalguna instantánea bona.

Caúna llevaba un brazáu de ropa y, nun tris, enllenáronse tolos probadores. El pasiellu convirtióse nun desfile de modelos improvisáu. Pantalones pol mediu’l culu, dos talles menos de lo que llevaben, bluses hasta la rodiella, camisetes de brillos.

–¿Cómo me queda? –entrugaba una.

–Paeces embutida –respondió otra ensin piedá.

D’un de los probadores salió una muyer ya entrada n’años, vistida con una mini falda. Miróse, remiróse…

–¡Toi divina! –dixo, dándose una vuelta.

Fixo un xestu de vese perguapa y púnxola nuna pila de ropa que ya tenía escoyida.

¡Otra foto de diez!

Sentí otra engarradiella.

Una d’aquelles histériques taba probando una chaqueta y buscando la etiqueta.

–Qué ye lo que tas probando, esa chaqueta ye la mía, la que yo traía puesta. Déxala onde taba, torolla!

–Torolla tú y toa la to familia!

Insultos, pallabros y de too.

Yo, abellugada nel probador, cola cámara mediu escondida, cada poco salía con un modelu distintu y facía una foto.

–Perdona, ¿cómo me queda esto? –pregunté yo, pa disimular.

–Fatal –respondieron dos a la vez–. Fatal, ¿nun ves que paeces un fardel!

Al final, les dos que reñíen pel sitiu marcharon protestando, caúna pel so llau, ensin mercar nada. Nada alcontraren naquella tienda onde les talles nun pasaben de la 38, y elles yá necesitaben unes cuantes talles más.

Quedéme pensatible. Tanto engarrase y pa nada. Dempués de la histeria, llegó la calma.

¡Qué fotos! Cuando vi les semeyes que sacara, sentí tristura. Esti mundu de consumismu esaxeráu, Güei la violencia, la priesa, la inmediatez, reinen cualquier requexu, hasta pa mercar una prenda de ropa.

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