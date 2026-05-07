Franquistes asturianistes en tiempos de guerra

Como se sabe, la presencia de Franco n’Asturies en dalgunos momentos de la inmediata posguerra va acompañada de manifestaciones n’asturianu pa celebrar esa presencia, da-y les gracias y aponderalu. En cualquier casu, tresallá de los discursos oficiales, ye esa presencia de l’asturianu la que manifiesta la identidá d’una cultura y d’un pueblu, de "una región", diríen nos términos oficiales.

Nel 1939, na primer visita de Franco a Asturies tres la guerra, nel Simanques, una moza, María Violeta Fernández Rendueles, vestida d’asturiana, adelántase y recita un romance de 30 versos. Asina entama "Señor: Perdone que lu salude / esta probina aldeana / fía d’esta hermosa Asturies". Y asina termina: "Adiós, señor, y perdone / la llinguatera aldeana / que non quiso más que velu […] / ¡Dios bendiga al mio Caudillu! / ¡Viva siempre! ¡Arriba España!".

Na vuelta de la Santina a Asturies, nel so periplu dende El Musel, de onde saliera, recibe homenaxes poéticos n’asturianu en delles llocalidaes. Vamos paranos nún, el romance de 49 versos que compón "doña Consuelo" y que llee una ñeñina de cinco años, Avelina Garro, en Cangues. El romance da l’acoyida a la Virxe ("¡Virgen de Covadonga / l’Santina de mio vida! / Aquí tienes al to pueblu / ya sabes que non te olvida") y apondera a Franco, que "nun dexó un roxu en España. / ¡Sacudioyos la polilla!", enantes de despidilu colos apellídíos de rigor.

La más notable d’eses manifestaciones produzse en setiembre de 1942. Vien Franco pa consagrar de nuevo la Cámara Santa y Constantino Cabal llee un llargu poema polimétricu –121 versos– tituláu "Canto a Asturias", que dempués enxertará nel so L’alborá de los malvises.

Podíemos pensar qu’esa presencia del asturianu énte Franco o la Santina tien un daqué d’obligación representativa, de convención social, con un puntu de "insinceridá" por parte de los redactores de los testos o los executores de los mesmos. Pero hai otros casos onde ye ñidio que los que se manifiesten n’asturianu fáenlo porque esa ye la forma d’espresar la autenticidá del so "yo", de la so emoción, el so arreyamientu emocional-espresivu cola llingua nacional, ensin qu’esistan circunstancies concretes qu’afalen a ello.

Estos seis poemes, de cuatro autores, de que darréu damos noticia y resumimos, respuenden a dalgunes d’eses resonancies emocionales y prodúcense dientro de la Guerra Civil o a la so inmediata finación. Evidentemente, amás d’esa función emocional-identitaria, tienen una función comunicativa, de propaganda y combate.

El 18 de mayu y el 4 de xunu de 1937 Ramón Juan Roque Pérez-Santamarina Durantes, "Roque Pérez", asoleya en "La Voz de Asturias" dos romances col mesmu títulu "Romance del tiempo", el primeru, de 68 versos, el segundu, de 104. Asina entama esti: "Cuando i fierve el corazón / endináu, si non fala / pa defogare’l so enoxu / l’home más templaú estalla / y por eso la mio pluma / escribió, enfecha lexana". Siguen dempués una serie de diatribes contra la xente que se dobla énte la que quier esclavizar España pol Estranxeru (ha recordase que l’escritu actual repite un testu del pasáu: "escribió en fechalexana (sic)", que nun ye, aclárese, el del 18 de mayu). "¡Ay qué falta está faciendo / una escobona de argaña!", escribe, y más alantre: "Y d’escobiar la xentuza / que’n sin parada semaba / dotrines que son boliche / pa’l frutu del alma sana". Y recuerda’l papel que pa esa escobiadura tuvieron Gil Robles y Fernández-Ladreda: "Por eso aquí Pin Lladreda / y Xil Carbayos n’España / entera foron el verbu / fogosu, puru, entusiasta […]". El verbu de dambos fue lo qu’afaló la campaña que "agora lluz y resplandia / na obra de xenerales / honra y gloria de la España". […]. Nel primeru, el del 18 de mayu, amás d’encamentar el llabor entamador de Xil Carbayos y Pin Ladreda, cita tres d’esos xenerales, Franco, Queipo, Mola.

El 16 de xunetu de 1939, firmao por Fernando Vázquez-Prada, na páxina 8 del diariu "Región", nuna fueya dedicada a noticies de La Pola –el 16 de xunetu, persábese, ye la festividá del Carme– asoléyase un "Romance de los polesos que estábamos en Madrid". D’esta miente s’abre: "¡Romería del Carmín! / ¡Ay, romería galana, / la de la Pola de Siero, / la de la villina guapa! / Echémoste muy de menos / en tres años d’añoranza […] En Madrid, cuando los rojos / teníenla martirizada […]". "Cuando apretaba la fame / (¡ay, Señor, cómo apretaba!) / pensábamos n’el Carmín, / con tanta buena empanada, / tanta xente de merienda, / tanta sidrina dorada, / centollos así de grandes / y montañes d’avellana / con qué llevar los perdones / al dar la vuelta pa casa […]". "Hubiera yo dao la vida / por danzar la hermosa Danza / engancháu por los meñiques / cantando con arrogancia / ‘¡Ay un galán d’esta villa’ […]". Y a continuación siguen otres lloes del Carmín, pa terminar dando les gracies a Dios y a la Virxen "porque el Caudillo gloriosu, / el salvador de la Patria, / arranconos de les garres / de la tiranía asiática / y devolvionos lo nuestro, / lo mejor que hay en el mapa. / Un buen polesu lo firma: / ye Fernando Vázquez Prada".

Y el mesmu autor asoleya en "Región", el 18 de xunetu de 1939, un poema que se diz escritu "En el Madrid rojo, a 17 de diciembre de 1938. Tercer año triunfal". Afala’l poema un avisu de les autoridaes republicanes anunciando’l "descubrimientu" d’unos bosques en Cuenca que diben alliviar el fríu y la falta combustible pa cocinar de los madrileños. "Va haber leña" ye’l so títulu, y convierte la lleña conquense en "lleña" contra l’enemigu, los republicanos:

"Damos leña querrán: traer civielles / pa midimos a tóos les costielles… / Pero, pol nuestru bien y los sos males / a traeles non van, ¡VAN A LLEVALES!". Vien dempués una lloanza a "Don Francisco Franco Bahamonde" y sigue: "Ye verdá, ye verdá que va haber leña, / pero ¡qué poco va a gustai a Peña!". "Y buena falta fai qu’haiga estacazos / p’acabar con tan grandes bribonazos / pues llevamos dos años n’esti infierno / y vamos ya por el tercer invierno". Y pasa dempués revista a la fame ("Fame abondo pasamos… ¡vaya, vaya! / non topes de boroña nin migaya. / En fabes ni en tocín ¿quién ye el que piensa? / si tá siempre vacía la despensa?"), a los rapacinos famientos ("Los neños esfamiaos veslos a miles"), enfermos y abandonaos. Y prosigue: "Tamos en una cueva de ladrones / y aquí non comen más que los bribones. / Y si viviera aquí Teodoro Cuesta / diría, al non ver nunca una pamesta: / "De dos años p’acá ¿quién de fartura / derechicu baxó a la sepultura?". Ataca dempués a Negrín y pide "leña" a Franco. Y conclui: "¡Hora va siendo ya de qu’haiga cisco, / bombes, demonios coloraos, metralla, / pa barrer de una vez a esta canalla, / estrapayala, machacai los cuernos, / y echála a los mismísimos infiernos".

N’Álava, onde trabaya na Delegación Provincial del Trabayu, Laudelino León, falanxista, escribe un sonetu que fai una perdiscreta referencia a la contienda qu’entama’l 36, ensin aspavientos, ensin señalar culpables, nun diálogu cola entidá emocional que ye la patria:

"(¡Non llores, Asturies…!)

Lo mesmo que’l páxaru al so ñeru, / fechu con yerbes y xamasca ensucha; / más que’l rey Mides quería la so Hucha, / amo yo a Asturies, espexu del cielu. / Sé que’n lo más fondo de les entrañes, / clavá-roni los homes la navaya / que lleva ´nel pechu, y la babaya / q’en so fax vierten con males mañes. / / Non llores, mío Arcadia, porque les penes / faense mayores llorando asina, / y muncho más pesaes les cadenes. / / Dexa que pase la torba, tierrina, / y que les praderes se tremen de flores, / que tos penes d’hoi golveránse amores. (Vitoria y Octubre de 1936)".

Una cabera muestra. Pela Pascua de 1938, y cola precisión de "II año triunfal", un desconocíu pa nós L.I.M. escribe un poema de 48 versos de dodecasílabos organizaos en grupos de seis qu’enxerten tres pares de pariaos, de rima asonante o consonante. El poema titúlase "La Catedral mutilada", y nel predomina a vegaes l’asturianu, a vegaes el castellanu. La diglosia del testu ye una muestra de les tensiones a que va tar sometía la llingua según vaya pasando’l tiempu. En cualquier casu, yá parta l’autor d’una llingua predominantemente castellana, yá d’una predominantemente asturiana, lo que ye claro ye que nun puede dexar de llau l’asturianu pa espresar la so emoción.

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Una precisión innecesaria. Cuando falo de "asturianismu" equí nun quiero dicir asturianismu políticu, toos ellos son patriotes d’una España única y unificada no político. Ensin embargu, una parte de la so emocionalidá –y racionalidá– ta arreyada a esa particularidá oxetivada de lo particular asturiano que ye la llingua asturiana.