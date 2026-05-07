L’ángulu ciegu de la poesía asturiana

"La Historia de la Lliteratura ta enllena de vacíos". Bien nos puede valir la entecominada afirmación precedente, que dalgo tien de paradóxica, como entamu dende’l que dir desendolcando dapoco l’argumentu d’esti artículu.

Asina, ye mui común qu’esistan (nel llabor críticu) zones creatives dalgo o mui desatendíes. Ye habitual que se dean (nos estudios lliterarios, nos trataos académicos) estayes poétiques faltes en principiu d’un estudiu suficiente y desprovistes en consecuencia de toa contestualización: trátase d’árees creatives malpenes visitaes que van estrando de vacíos un sistema lliterariu. Ye en realidá un fenómenu que se produz en toles lliteratures, y l’asturiana nun supón a esti respective escepción dala. Les llinies que tas lleendo quieren señalar la esistencia d’una terra incognita de tal calter na creación poética n’asturianu, al mesmu tiempu que dar anuncia de la próxima publicación d’un volumen nel que se fai un estudiu d’esa zona estética, y onde s’ufierta amás una amplia esbilla de testos de creación entesacaos d’ella.

Nel llibru que con esti artículu presentamos arguméntase que na poesía asturiana llegó a xenerase (a lo llargo d’un corte temporal de como un cuartu de sieglu) unu d’esos campos qu’acaben por quedar fuera de planu. Afírmase que foi descuidándose una zona llírica na que la crítica malpenes reparó y qu’en consecuencia’l llector nun foi a esfrutar con plena consciencia de tar énte un área creativa estremada de poétiques anteriores. Permítannos que nos mandemos d’un símil pa ilustrar l’escenariu: cuando miramos dende l’interior d’un vehículu en movimientu somos a albidrar, ensin que seya visible, una zona de lo que queda atrás y fuera de planu, un área allugada n’ángulu ciegu. Foi esta circunstancia na que s’alcontraba una parte importante de la poesía asturiana lo que motivó que se punxera’l títulu de "L’Ángulu Ciegu" a esta muestra poética, que tien la inequívoca aspiración d’enllenar aquel vacíu críticu y espositivu, el firme envís de convertise na pieza que reenfoque la panorámica xeneral de la poesía asturiana de los últimos cuarenta años.

En realidá, los autores y les sos respectives obres nun son, en xeneral, desconocíos pal llector de poesía en llingua asturiana. Pero la falta de contestualización crítica, la inexistencia d’estudios detallaos sobre esti arcu temporal, n’especial la desatención a la suma de rasgos comunes a los componentes d’esta promoción de poetes, son factores que ficieron que s’asumiera la inesistencia d’una estética diferenciada y alternativa a la desendolcada pola llamada Segunda Xeneración del Surdimientu. Nel prólogu-estudiu de "L’Ángulu Ciegu" señálense los rasgos diferenciales propios del evidente cambéu de rumbu poéticu colectivu, unos rasgos qu’esponemos mui sumariamente darréu.

Nos primeros venticinco años del presente sieglu les coordenaes estétiques de la poesía asturiana cumplieron una progresiva y consistente evolución, perceutible en distintos planos. No que cinca a los escenarios de los testos, en xeneral desplácense dende un entornu davezu rural a otru predominadamente urbanu: nos casos en que se retoma l’escenariu rural, los tratamientos o enfoques, como l’habitual de la señaldá, camuden o desaníciense. D’otramiente, ye notable nes nueves creaciones la influyencia de disciplines como la ciencia o la filosofía, arriendes de la intersección con formes espresives como les artes plástiques. Ye en particular manifiesta y persistente una reiterada converxencia con imaxineríes y temátiques de la cultura de mases que llega, nel casu concretu del campu de la música, a establecer cola nueva poesía una interrelación en términos de vasos comunicantes: asina, escenifíquense llectures públiques con fondu musical, escríbense testos qu’acaben siendo musicaos pol propiu poeta, o que son destinaos a collaboraciones con músicos. Dalgunos escritores mándense de les redes sociales, empleguen el formatu de videoclip o l’ebook pa esparder los sos trabayos, y les referencies a obres musicales o lletres de canciones son recurrentes. Les técniques lliteraries tórnense más variaes, delles veces cercanes a les propies de les vanguardies, mentres que’l mesmu cambéu de temes y técniques conduz a una diferencia na conformación de les obres: no estructural los poemarios son más flexibles, percíbense a veces un filu argumental qu’enriestra los distintos testos o un desendolcu cercanu a lo narrativo. Delles obres lleguen tamién (nun averamientu al xéneru teatral, la novela o’l cine) a incluyir personaxes qu’evolucionen n’ámbitos munches veces non definíos, esquemáticos o abstractos. Les referencies topográfiques desplácense a xeografíes globales, mentanto que los plantegamientos se tornen más irracionales y les creaciones menos figuratives.

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Pero lo más reseñable, el verdaderu encontu de la obra ye l’amplia muestra de poemes procedentes d’esta rellumante zona tapecida de la poesía asturiana, d’esti campu poéticu marcadamente alternativu. Si l’entamu de la obra ye dalgo bien asemeyao a un manifiestu, lo que lu sigue ye una muestra de dalgo que siempre tuvo ehí ensin que naide se decatara, dalgo a lo que-y cuadra bien un vocablu patrimonial asturianu: "ayalga". Velequí la definición que da’l diccionariu d’esti términu: "Oxetu o conxuntu d’oxetos valiosos que tán escondíos o soterraos" ¿Nun ye verdá que ye d’esto de lo que venimos falando dende qu’entamó esti artículu, d’un tesoru escondíu? Tal ye’l tesoru d’autores y de versos qu’asoleya l’antoloxía titulada "L’Ángulu Ciegu. Muestra de venticinco años de poesía asturiana". Va tar nes llibreríes bien llueu, nel presente añu 2026, y va a dar muncho que lleer. Y muncho que falar.