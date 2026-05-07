Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

L’Academia de la Llingua Asturiana ta acabante de publicar el volume 1 del "Pequeñu Atles Llingüísticu d’Asturies" (PALLA). La primer entrega d’esta obra magna –de la que s’anuncien cuatro tomos más– puen al asturianu nel sitiu de los dominios llingüísticos cercanos que yá cuenten colos sos propios atles y ye’l biltu d’un llargu camín d’investigación y encuestes qu’entamaron fai cuasi cien años. Claudia Elena Menéndez Fernández y David Guardado Diez –xestor de proyectos de Prensa Ibérica–, coordinadores del trabayu, son los qu’encarreraron anguaño’l vieyu interés académicu por que les llingües d’Asturies tuvieren esti sofitu filolóxicu. Antes qu’ellos, na década de los noventa, foi Xosé Lluis García Arias el que punxo en marcha l’Atles Llingüísticu del Dominiu Ástur (ALDAR), col determín d’abarcar el dominiu asturianolleonés, y anque’l trabayu nun llegó a pintoiru, resultó pal PALLA un aguiyamientu esencial.

Un atles llingüísticu ye un conxuntu de mapes nos que se presenten datos de les variantes dialectales d’una llingua. El PALLA inxértase nel formatu de los llamaos "pequeños atles" y esta ye una colección sintética, interpretativa y comentada qu’apurre mapes cromáticos pa esponer de manera divulgativa, pero col rigor que quier el destinatariu especializáu, dellos aspectos de la variación, sobre manera léxica, na estaya del mundu de los animales n’asturianu y eonaviegu. Anque yá esistíen dellos atles parciales (ALMA, ETLEN, ELCOA), esti ye’l primer atles de conxuntu d’Asturies. El corpus cartográficu que contién el PALLA vien precedíu d’una minuciosa introducción de llectura encamentada pa guiase dafechu nel entendimientu y disfrute de la obra. La xera apontona sobre tres capes d’encuestes realizaes n’époques diferentes: per un llau, les atropaes pal ALPI ("Atlas Lingüístico de la Península Ibérica") ente 1932 y 1947 y les recoyíes pal ALEP ("Atlas Lingüístico de España y Portugal") nos años setenta. Partiendo d’elles, axeitóse una campaña d’encuestación fecha en 2025, diseñada con procuru pa ser continuadora y complementu de les dos primeres y pa cubrir les zones d’Asturies que quedaren ermes nel pasáu. Tol material ta integráu nun marcu metodolóxicu unitariu que curió les posibles debilidaes, amás de completar dalgunos datos antiguos con información actual, col envís d’ofrecer resultaos afayadizos pal analís sincrónicu, diacrónicu y sociollingüísticu. La xente encuestao tien un valir trescendental nel trabayu de la xeollingüísitica.

Son 75 los mapes qu’amañen esti conxuntu, una escoyeta intencionada -apaecen solo les voces que puen ser comparaes en toles fontes- d’insectos, invertebraos, aves, reptiles, anfibios y mamíferos, amás de cinco mapes de cuestiones morfosintáctiques. Caún de los mapes vien encabezáu pol nome normativu n’asturianu del animal concretu. Axúntase al pie una lleenda cola riestra de variantes y otres soluciones atopaes pal mesmu ítem; cada respuesta tien un color y les respuestes del mesmu orixe etimolóxicu caltienen la mesma gama de color. Internamente, los mapes nun tán dividios en conceyos o parroquies, sinón en polígonos de Voronoi, onde cada polígonu llenda la redolada de los llugares que fueron puntos d’encuestación. A esto súmase un bayurosu comentariu filolóxicu y delles referencies bibliográfiques. Na ellaboración de la obra usóse’l Sistema Integral d’Estudios Llingüísticos de l’Academia de la Llingua Asturiana (SIELLA).

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Nesta víspora del 47 Día de les Lletres Asturianes preciso de la voz de Xuan Bello, quien rexistró pa la eternidá munchos de los nomes del mundu de Paniceiros recoyíos nesti primer volume y seique de los que vamos ver nos vinientes: "Si baxo la cuesta / inda podré veme d’a caballo / con mio buelu, tengo ocho años, / camín del ríu / sentir la voz cotidiana y amiga, / cercana siempre: […] / Ya aquellos montes son los del Rebollu / onde foza’l xabaril ya ta enterrada / la dorada cabra de los mouros".