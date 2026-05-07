Taresa Cónsul o el poder de la sonrisa

El versu 275 del Entremés representáu ’l domingu 21 de marzu del 1789 nel Monesteriu de La Vega remata: "A mi nada m’in=Theresa". Con ello, acaba ’l so parllamentu Inés, protagonista de la única obrina teatru que conservamos de Taresa Cónsul… Y esi acabar salva la obrina. L’autora amuesa autoironía, filu que ye pura intelixencia. L’autora ufre un xuéu de pallabres col que se desentiende de tolo tratao nel Entremés. Versu que ye modernidá y que, desque lu lleí por primer vegada hai trenta años gracies al profesor Álvaro Arias Cabal, qu’entamó y anotó la pieza n’edición de l’Academia de la LLingua, me garró pa la so causa: el poder de la sonrisa.

1. UNA UFIERTA IRRESISTIBLE. Va pa nueve meses Antón García, director de Política Llingüística, sencia del illustráu d’anguañu, llamóme pa ver si conocía muyer dramaturga que, coetania o posterior a Antón de Marirreguera, firmare o estrenare obra teatral. Buscar nomes de muyer na historia de la lliteratura en cualisquier llingua enantes del sieglu XIX percomplícase y non porque nun les haya sinon porque munches d´elles, temeroses del estigma social que llevaba apareyao la creación (sobremanera la creación que nun fuere de calter poético y/o puramente espiritual) o nun acababen rematar l’ asoleyamientu la obra o, directamente, firmaben o estrenaben como homes. A la entruga del amigu respuendí que conocía les que él ya conocía, Taresa Cónsul nel XVIII o Nieves Noval a primeros del XX… Al poco, la Conseyería de Cultura, determinó dedicar la XLVII Selmana de les Lletres a la Cónsul, proponiéndome a mín, y a la mio collacia del alma Laura Iglesia, coordinar les actividades de la Selmana.

2. HISTORIA D’UN MENOSPRECIU. Aparentemente, lo malo d’esta escoyeta yera lo poco conocío de vida y obra de l’autora: ¡hai malpenes 7 meses nun teníemos nin fecha clara de nacencia, nun había documentada adscripción familiar…! La obra nun daba pa muncho, un entremés firmáu por una monxina, dedicáu a l’abadesa del Conventu La Vega, Benita Merás, que taba na zona de solombra de tolos críticos y estudiosos que s’arrimaren a un testu que menospreciaben (dellos en tonu cruelmente faltosu: como si la bona de Taresa Cónsul escribiere a la contra de los sos más íntimos prexuicios estéticos).

Retomé entós la lletura d’esi Entremés… Y, dende presupuestos puramente teatrales, empecé ve-y un sintíu, inclusive la posibilidá d’escenificalu incorporándolu a una obra, la traxicomedia musical "A MÍN NADA M’INTERESA", qu’escribí a costafecha "de teatru adientru’l teatru" onde un grupu d’anguañu fala por ver cómo actualizar un testu d’hai 250 años presuntamente tan llimitáu… Y llográmoslo, gracies a la producción de la Conseyería de Cultura y a la participación d’alumnos/es de la ESAD y de Talleres de Teatru Públicos de Corvera y Llanera. De siguío Laura y yo contactamos con dellos de los meyores conocedores que tenemos n’Asturies sobre la vida y Obra de Taresa Cónsul (Alvaro Arias…), sobre ’l tiempu que-y tocó vivir (los historiadores Patricia Suárez, Andrés Martinez Vega o Guillermo Fernández Ortiz), la mirada de xéneru consustancial a una autora y una pieza d’estes calterístiques (Elena de Lorenzo, la filóloga Patricia Suárez o, llevao, pa l’actualidá, Eva Vallines o Pilar Sánchez Vicente). Y toos ellos, en xunto con Sergio Buelga, Carlos Alba o Alain Fernández, que tiraron de los filos de la Cónsul pa entender anguañu una escena feminizada o el nuevu teatru costumista, acabaron firmando un volume que, tamién ye parte patrimonial de los llogros d’esta Selmana de les Lletres: "De Viva Voz, Taresa Cónsul y el Teatru Asturianu".

Y de sópetu… ¡la Cónsul dexó de ser esa monxina ensin reigaños, perdida nún conventu del XVIII qu’escribía "caxigalines"!

Al través de nueves fontes el gran filólogu Alvaro Arias confirma añu nacencia (1757), prosapia familiar (fía de Juan Benito Cónsul Jove y de Gertrudis Requejo y Tineo), llugar de nación (Villar, na parroquia Samartino de Siero), les sos rellaciones cola familia Jovellanos, la cercanía y interconexón con otros autores qu’escribíen n’asturianu (Juan González Villar, Xosefa Xovellanos…). Gracies a anteriores estudios d’Alvaro Ruiz de la Peña o Tolivar Faes, sabemos que foi ordenada nel monesteríu benedictín de La Vega nel 1785 onde sedrá ¡mayordoma!, una de les responsabilidaes de mayor aquel na vida conventual.

Asínamesmo, confirmamos la so muerte a los 77 años, el 28 de setiembre del 1834, víctima del cólera, epidemia recurrente n’Asturies de la dómina.

3. ESPEYU DE NÓS. Autores de la dómina señalen que la escritora escribió muncho más qu’esi Entremés… Anguañu (y de momentu) nun se conocen más obres, posiblemente víctimes (por pudor, autoesixencia, insatisfacción…) d’eses quemes rituales que ’l mesmu Marirreguera fizo. Poro, quédanos un humildosu "Entremés", que ye un documentín perinteresante onde tenemos una grabación escrita de la llingua de la época, unos personaxes estereotipaos según el canon teatral del momentu, con Cómicos (la Tabiernera, Toribio l’hermanu) y Galanes (les monxes y principales del monesteriu) pero nún arrodiu estrañu (¡un Conventu!) y con un sosprendente conflictu sustanciao ¡na sociollingüística!: Inés, la monxa protagonista, ta preparando la fiesta pa l’Abadesa cuando aporta ’l so hermanu al conventu… Ella débese al so estamentu como relixosa, y cuando trata coles demás monxes fáilo en castellanu y, cuando fala col hermanu, n’amestao… Obviamente "Tabiernera" y "Toribio" falen n’asturianu… ¡Toda una lleción sobre la Diglosia…! (Fenómenu avergoñante que sigue presente nos nuesos díes, del Parllamentu a la Universidá, de los medios de comunicación a les aules de los nuesos escolinos).

L’humor naz de les incomprensiones d’un Toribiu que s’asusta coles "lloes" que interpreta como "Llobes…" o que prefier trabayar la tierra que tar nesos saraos "dando llos díes (felicitando) a l’abadesa" y entós "dar meyor lles noches / pos llos dís quiérolos muncho / pa sallar la mio tierra / si ñon tuviéramos díes / ñon hubiera sementera".

Una piecina que ye un visor al pasáu, un ventanu abiertu a l’Asturies del Sieglu XVIII y un espeyu onde reconocemos una llingua que se resiste a morrer y un humor coñón que sigue siendo ’l de nuesu hasta nesa pose brutalmente distante que los asturianos mantenemos hacia nosotros mesmos.

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Pa lo bono y pa lo malo nesi Entremés tamos nosotros, les nueses contradicciones, les nueses incoherencies, los nuesos autoodios… Nun perdamos la oportunidá entós de reconocemos ehí, siquiera pa nun tener que volver conocemos d’una manera tan apática que… nin acepta nin entiende la sonrisa.