Xaime Martínez, escritor: "La lliteratura n’asturianu ta alicando, sobre manera la poesía"

Xaime Martínez (Uvieú, 1993) ye poeta y ensayista, una de les voces más destacaes de la so xeneración, autor de "Pábilun" (Ultramarinos, 2025) y ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández con "Cuerpos perdidos en las morgues" (Ultramarinos, 2018). Tien, amás, "una fía de cuatro meses, asina que", esti Día de les Lletres planea pasalu "cambiando pañales y dando paseos (que nun ye mala manera de facer lliteratura)".

¿Cuál ye’l so diagnósticu sobre l’estáu xeneral de la lliteratura n’asturianu na actualidá? ¿Y, de manera específica, sobre la poesía?

Ye evidente qu'hebo un picu d'actividá, mui notable, primero de la crisis de 2008 —viose na existencia de medios como "Les Noticies", na bayura d'editoriales, en daqué profesionalización de los escritores— y depués una seca: el númberu d'escritores n'asturianu dexó de medrar. Cuido que, a lo menos en parte, tien que ver col éxodu de la xente mozo de la mio xeneración. Sicasí, nos últimos años paez que la lliteratura n'asturianu ta alicando, sobre manera la poesía. Hai escritores nuevos mui interesantes y que dialoguen con tradiciones de fuera del país: pienso en Fran Fernández Álvarez, María García Díaz, Miguel Monteavaro, Sofía Castañón, Marina Pangua, Francisco Priegue... Ye verdá que tolos nomes que se m'ocurren son millennials, asina qu'habría que s'entrugar polos escritores de la xeneración siguiente.

Nel so poemariu "Pábilun" apaecen referencies a la cultura clásica y anglosaxona. ¿Cómo dialoga la poesía n’asturianu con otres tradiciones y contestos culturales?

Igual que cualesquier otra poesía, l'asturiana ta fecha d'otres poesíes. La escritura ye una forma cualificada de la llectura y, pa min, sedría absurdo llimitame a lleer dientro de la mio tradición y contestu cultural. Evidentemente, la exa de la nuesa llingua lliteraria ye irrenunciable pero, por exemplu, los poemes d'animales de Ted Hughes, que yera un señor de Yorkshire, pueden aprendenos muncho sobre la naturaleza asturiana, igual que los testos d'Anne Carson, que ye una muyer canadiense, pueden aprendenos muncho sobre la reellaboración de los nuesos clásicos.

¿Tien la poesía n’asturianu proyección más allá de les fronteres d’Asturies? ¿Cómo percibe la so recepción esterior?

Sí, tien muncha. De fechu, a les veces cuido que más que n'Asturies. Ye lo que l'ensayista David Guardado llama l'efectu frontón: tienen que te facer casu fuera pa qu'equí te tengan en cuenta. Hai editoriales estatales qu'espublicen poesía n'asturianu en Málaga o Barcelona: Letraversal, Ultramarinos, Bartleby... Hai festivales a nivel estatal que tán programando cada vegada más lliteratura asturiana: pienso en Barcelona Poesia; Tocats de lletra (Manresa), De Poesía por Getafe... Ye un camín qu'abrieron escritores de la Segunda Xeneración del Resurdimientu como Xuan Bello o Berta Piñán. Y hai muncha repercusión internacional: nel mio casu, por exemplu, nos últimos meses punxi conferencies y di recitales en llugares como la Feria del Llibru de Gotemburgo (Suecia), na Feria del Libro de Guatemala, na Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), na NYU (New York University), agora marcho pal Cork International Poetry Festival (Irlanda)... Hai munchu interés por una lliteratura minorizada, qu'emplega la llingua asturiana como ferramienta estética.

L’asturianu nació nuna comunidá históricamente rural. ¿Cómo se rellaciona güei cola realidá urbana y contemporánea?

Bono, eso nun ye exactamente asina. L'asturianu nació como una llingua tresversal a tola sociedá y qu'emplegaben mesmo sectores cultos que populares. Na Edá Media, escribíense testos llegales n'asturianu y tenemos indicios pa pensar que s'escribía lliteratura culta n'asturianu nesa dómina (anque nun conservemos nengún testimoniu completu). Foi depués, pola imposición del castellanu per parte de les elites centralistes, que l'asturianu quedó arrequexáu al mundu rural. Amás, nun sé si l'asturianu tevo nunca fuera de les ciudaes: la ciudá asturiana nun puede pensase ensin integrar nella lo rural: namás hai que dar dos pasos dende la cai Uría pa topar vaques. Asina que la recuperación del asturianu pal mundu urbanu ye, d'una manera, una delda histórica y, d'otra, una posibilidá de futuru.

¿Qué papel pue desempeñar güei la lliteratura nel procesu escontra la oficialidá de la llingua asturiana? Y, en sentíu inversu, ¿qué supondría la oficialidá pal desarrollu de la lliteratura asturiana?

La importancia de la lliteratura na pervivencia d'una llingua ye rellativa. Nun hai más que ver el casu occitanu: hebo hasta un premiu Nobel (Frédéric Mistral) y una tradición fundamental pa la lliteratura europea (la poesía trovadoresca) y, sicasí, la llingua muerre pasín énte pasu. La lliteratura da prestixu a una forma de falar, propón un modelu de llingua culta, permítenos reflexonar sobre los nuesos problemes y esperances... Nun ye poco, pero nun ye suficiente. La oficialidá, per otru llau, tampoco nun garantiza que l'asturianu vaya sobrevivir, pero sí daría un marcu de posibilidaes, mesmo pa la llingua que pa la lliteratura. Y, sobre manera, garantizaría un drechu negáu a los asturianos y pondríanos en pie d'igualdá col restu de ciudadanos del Estáu.

La oficialidá de les llingües tuvo de cutiu vencellada a movimientos nacionalistes. ¿L’ausencia d’un movimientu políticu d’esi tipu condiciona’l futuru del asturianu?

Depende de cómo definamos nacionalismu, que nun ye un tema fácil. Cuido que nel casu d'Asturies, lo que fai falta —non namás pal futuru de la llingua asturiana, sinón de los asturianos— ye una clase política asturianista, que defenda los intereses de nueso en cuenta de tar subordinada a Madrid. La sociedá yá ye asturianista: nun hai más que ver la fuerte identidá cultural qu'hai, la pervivencia de les tradiciones, etc. Munchos políticos asturianos, seique, nun entienden esto, a la escontra de lo que pasa notros llugares como Galicia o Euskadi.

La tradición lírica asturiana ye llarga y bien estensa. ¿Qué pesu tien güei na creación lliteraria contemporánea?

D'una mano, ye imprescindibile pa esi fexe d'escoyetes llingüístiques que llamamos "llingua lliteraria". Anque heba xente inorante que piense que l'asturianu ye un inventu reciente, lo cierto ye que l'asturianu lliterariu ye un inventu —del llatín "inventus", participio del verbo "invenire" (topar, descubrir)— que llevamos descubriendo dellos sieglos. Cualesquier persona que llea, por exemplu, a Xosefa Xovellanos, a Xuan María Acebal o a Enriqueta González Rubín va topar que la llingua qu'usaben estos escritores del pasáu paezse munchísimo a la que güei escriben Laura Marcos o Paco Álvarez. Hai una llinia que mos xune col pasáu y la xera del escritor ye, xustamente, problematizar esa llinia, redescubrila.

¿Qué influyencies reconoz na so poética? Y, nel planu llector, ¿qué llibros ta lleendo anguaño y cuáles tien na so llista próxima?

Noticias relacionadas

Interésame muncho la lliteratura que xuega col canon y les espectatives del llector dende una perspectiva crítica y lúdica. Pienso en Cervantes, en Denis Diderot, en Laurence Sterne, n'Italo Calvino, n'Anne Carson... Pa min, esa perspectiva funda una "tradición otra" que tien muncho que ver colo que Octavio Paz llamaba la "tradición de la ruptura". Como llector, agora mesmu toi col ensayu "Imaginar el fin: Pensamiento apocalíptico para un futuro postcapitalista" d'Eudald Espluga y cola novela "Entrevista col vampiru", d'Anne Rice. Na llista tengo "Bisarma", de Marina Pangua, que tien una traza estupenda.