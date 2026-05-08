Galardón
Marta Platel gana el premio Fernando Lara de novela con una historia de traiciones
La escritora barcelonesa se ha llevado el galardón, dotado con 120.000 euros, por 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas
EFE
La escritora barcelonesa Marta Platel ha ganado la XXXI edición del premio Fernando Lara de novela, dotado con 120.000 euros, con 'El baile de las criadas', una historia de traiciones, pasiones prohibidas e identidades ocultas.
La novela está ambientada en la Barcelona de 1941, "una ciudad vencida y dominada por el yugo franquista", según ha contado la ganadora del premio nada más hacerse público el fallo del jurado en el transcurso de una cela de gala celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla.
Según Marta Platel su novela es también "un homenaje a las mujeres de la posguerra que en muchos casos tuvieron que abandonar a sus familias, y a los diplomáticos que, en los años más oscuros de Europa, hicieron frente a la barbarie nazi".
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros