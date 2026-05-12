Reconocimiento
Joan Manuel Serrat, Premio de Honor de la Academia de la Música
La institución ha reconocido la "valía incalculable" de la obra del cantautor, que recibirá el galardón en la gala que celebrará el próximo día 26 en Madrid
EFE
La Academia de la Música de España ha anunciado este martes que concederá su primer Premio de Honor a Joan Manuel Serrat, un músico con una trayectoria que abarca más de cinco décadas y que "ocupa un lugar esencial de la historia cultural española".
Así lo ha expresado la institución, que ha reseñado que ha creado este galardón para reconocer a las figuras fundamentales de la creación musical de España "cuya trayectoria y legado son de una valía incalculable".
Para la Academia, Serrat abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, además de ser un artista que se ha convertido en un puente entre generaciones.
Soledad Giménez, presidenta de la Academia de la Música de España, ha reseñado que "las canciones de Serrat nos han acompañado en nuestra vida, han puesto palabras a lo que sentíamos y han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera. Ha sido y será faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera de nuestro país".
Desde sus comienzos en los años 60, Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) ha labrado una carrera que le ha convertido en referente de la canción de autor en todo el ámbito hispano.
Su carrera alcanzó una dimensión histórica con álbumes fundamentales como 'Mediterráneo' (1971), disco en el que se incluye una canción que se ha convertido en un icono cultural.
Muchas de sus canciones, desde 'Penélope', 'Lucía' o 'Para la libertad', "forman ya parte del patrimonio cultural en castellano", continúa el comunicado.
Joan Manuel Serrat recogerá este premio de honor en la gala que celebrará la Academia de la Música el próximo día 26 en Madrid.
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