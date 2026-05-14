El oído poético

La ascendente trayectoria poética de la poeta colombiana Lauren Mendinueta consigue otro punto culminante de brillante redondez con "Un hueso casi invisible". Dinis H. Machado, editor portugués de la escritora de Barranquilla, acierta abriendo el prólogo así: "Escribe con los huesos de la memoria". En "Un hueso casi invisible", la poeta teje una cartografía del cuerpo y del lenguaje, donde cada poema es cicatriz, embrión o herida abierta.

El hueso, al que se refiere el título es el estribo, el hueso más pequeño del cuerpo humano, que proporciona o anula la audición. Mendinueta indaga y ahonda, poética y humanamente ,en el estribo del padre, una deuda cuantiosa que se paga con poesía: "Ese hueso canta. / Ese hueso / tiene el plumaje de las águilas / y brilla. / Padre de todas nosotras, / mira nuestras manos. / Te desenterramos y duele. / Siente el beso largo en tu hueso estribo". El tono confesional explica el amor al padre, tan difícil, a veces, de discernir. Se posa, iniciática, como se muestra en "Historia del marfil" la expresividad tirante, la emoción primigenia sin escondite alguno.

El poderío impasible de la mujer ante la fuerza inexpugnable del sol forma parte de este cúmulo de sensaciones: "Cuando el sol se pone, / una canción de cuna / hunde los dientes en nuestras venas". La sutileza de Mendinueta nos hace agarrarnos a lo telúrico: "Qué país / tan hermoso el mío. / En el corazón / de las estrellas / como un gladiolo / reluce".

Una vida casi desapercibida, como una herida al aire fue creciendo. Apenas "un hueso" expresa Mendinueta dejando caer las palabras de lo nimio a lo vital. Con un componente mágico alude al alma femenina. Muestra la execrable y despiadada violencia contra las mujeres como si de un cuento cruento se tratara.

"Un hueso casi invisible" es un libro muy bien compuesto, que habla en expansión poética: "Una fuerza más grande que las ganas que dejo de vivir".

La poeta colombiana consigue transmitir esencias, y al relatar la historia de su familia trata de embalsamar los recuerdos de una casa, va directa a los recuerdos escabrosos de la infancia. La figura de la madre atraviesa toda penuria e inconveniencia: "Esa joven costurera era mi madre, / la misma que cosió con su hilo de voz / mi traje de poeta".

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Mendinueta traza una línea de fuego en el desierto, para proteger a la mujer, sus padres, sus seres queridos… Levanta polvo y marca el territorio. La comprobación de que la vida, para constituirse verdadera, ha de ser desprendida y despejada.