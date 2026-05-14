Turandot, un siglo

El pasado 25 de abril se cumplió un siglo del estreno póstumo en el teatro de la Scala de Milán, de la ópera "Turandot" de Giacomo Puccini, con libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni, bajo la dirección de Arturo Toscanini y con el tenor español Miguel Fleta formando parte del reparto en el emblemático rol de Calaf. La obra, finalizada por Franco Alfano, al quedar inconclusa a la muerte del maestro de Lucca, se instaló con rapidez en el repertorio internacional y, actualmente, sigue estando entre las más representadas en todo el mundo. A ello ha contribuido, sin duda, la enorme celebridad de algunos de sus pasajes más conocidos. Sirva de ejemplo el célebre "Nessum dorma" que tenores como Luciano Pavarotti han popularizado internacionalmente casi hasta convertirlo en un icono de la cultura popular.

Además, la representación a finales del siglo XX en la Ciudad Prohibida de Pekín, tras décadas de censura del régimen comunista, hizo que su popularidad creciese exponencialmente con una propuesta que musicalmente encabezó el maestro Zubin Mehta y que contó para la puesta en escena con director cinematográfico Zhang Yimou. Fue un verdadero acontecimiento, hoy diríamos que fue un reestreno viral, ya que contribuyó a instalarla como una de las obras más conocidas, fuera de los circuitos líricos, de su compositor ya con otros títulos suyos como "La bohème" o "Madama Butterfly", entre los más representados. El orientalismo que tanto influyó en la música europea desde finales del siglo XIX es quizá uno de los rasgos que explican una fama que, además, se acrecienta con su carácter de "obra abierta" que ha llevado a otros compositores a escribir finales alternativos a los del estreno. Entre ellos, uno de los más interesantes es el que compuso Luciano Berio en 2002, de enorme brillantez expresiva y que suma al original.

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Pero no debemos ver "Turandot" sólo como un título pintoresco, y de grandes números de masas. Como "Aida", de Verdi, es también un drama íntimo y pasional con ese fenomenal trío vocal y dramático que integran los roles de Calaf, Liú y Turandot, como eje de la acción. En un mundo nuestro en el que la cultura visual tiene tanta relevancia, una obra de estas características, llena de contrastes expresivos, es candidata a tener por delante una popularidad aún mayor en el inicio de su segunda centuria vital.