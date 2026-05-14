La voz de Taresa Cónsul

Esti añu, la Conseyería de Cultura dedicó la 47 Selmana de les Lletres Asturianes a la figura de Taresa Cónsul –monxa benedictina y escritora d’ente los sieglos XVIII y XIX– y al teatru asturianu. Ye de celebrar que, por fin, vuelva ser una muyer quien protagonice esta conmemoración. Facía seis años que nun yera asina y el recuentu de lo que va de sieglu fálanos de namás siete de ventiséis ediciones dedicaes a escritores asturianaes. Bono ye qu’esto nun siga ocurriendo y caminemos escontra una mayor visibilidá de les muyeres que construyeron, con tolos pilancos puestos pola hestoria, la lliteratura asturiana.

Con motivu d’esta celebración, los dramaturgos y xestores culturales Laura Iglesia y Dolfo Camilo Díaz coordinaron un volume d’estudios que se regaló con cada llibru n’asturianu mercáu nes llibreríes el Día de les Lletres Asturianes. Una edición entá disponible en dalguna d’elles y, a nun tardar, en formatu dixital na páxina de Cultura.

El volume, qu’abre’l presidente Adrián Barbón con un entamu nel que reivindica’l teatru asturianu como "espaciu de resistencia y protección de la pluralidá llingüística", cunta con una nómina d’autores de primer nivel qu’ufren conteníos variaos y de fechura bien llograda.

Álvaro Arias, l’espertu que más atención-y dedicó a l’autora homenaxada yá dende los años noventa, ufre una edición facsimilar del manuscritu de la única obra que se conserva de l’autora, con trescripción y comentarios de calter llingüístico; a lo que suma un artículu nel qu’apurre datos pa la biografía de Taresa Cónsul, incluyendo un ampliu repás a la hestoria y circunstancies de la so familia y a les rellaciones d’esta castra cola familia Xovellanos y cola lliteratura n’asturianu del so tiempu. Esto dexa ver datos que confirmen cómo les estirpes más poderoses na Asturies del momentu teníen interés y apreciu pol idioma d’Asturies.

La hestoriadora Patricia Suárez Álvarez completa los datos col contestu de la sociedá de la dómina de l’autora, apurriendo informaciones de calter demográficu, económicu o sanitariu, incluyendo l’andanciu de cólera que llegó a Uviéu y dexó ensin vida a Cónsul un 28 de setiembre del añu 1834.

N’otros artículos, Andrés Martínez Vega ufre datos sobre la vida monacal de Taresa Cónsul; Guillermo Fernández Ortiz llévanos pela situación del cleru regular femenín na Asturies del sieglu XVIII y Elena de Lorenzo Álvarez analiza l’entremés conocíu de l’autora y da detalles sobre los caminos siguíos pol manuscritu pa llegar a nós, asina como de les circunstancies qu’acompañaben a la representación de pieces teatrales nos monesterios de la dómina.

La filóloga y escritora Patricia Suárez Álvarez (nun confundir cola homónima presente nel mesmu llibru) defende nel so artículu la visión de Cónsul como "prueba de que la Ilustración asturiana tamién se recibe en femenín y en clausura".

Nos artículos que van darréu, Sergio Buelga y Eva Vallines percuerren, respectivamente, la presencia de les muyeres nel Teatru Popular Asturianu y nel teatru n’asturianu en xeneral: un panorama bayurosu y esperanzador. El programador Alain J. Fernández reivindica la so visión sobre’l Teatru Popular Asturianu y el gran llabor fechu nesti ámbitu pol Teatru Prendes de Candás, que xestiona; y l’actor y autor Carlos Alba "Cellero" fala del monólogu asturianu y la importancia de la oralidá nesti xéneru.

El volume remátalu la novelista Pilar Sánchez Vicente con un testu lliterariu enllenu d’humor y reivindicaciones feministes y asturianistes nel que, nun exerciciu orixinal y bien resueltu, caltién un diálogu espiritista con Taresa Cónsul.

Esti llibru va ser bona fonte pa la conocencia popular y académica de Taresa Cónsul y el teatru asturianu fechu por muyeres dende’l sieglu XVIII hasta anguaño.

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