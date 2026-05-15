Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Gobierno

Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión y sí en el lado correcto

En un vídeo difundido en Instagram, el presidente reafirma la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE

Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes, en vísperas de la celebración de la final de Eurovisión, que España no participe en el festival en protesta por la presencia de Israel. "Es una cuestión de coherencia, responsabilidad y humanidad. No estaremos en Viena pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia".

En un vídeo difundido en Instagram, Sánchez reafirma la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE de retirarse de la edición de Eurovisión de este año en protesta por la participación de acordado de Israel tras los ataques a Gaza.

Una decisión, según inicia su vídeo el presidente el Gobierno "coherente y necesaria" para "plantarse ante la injusticia", ya que el compromiso de España con los derechos humanos y con la legalidad internacional "se expresa también a través de la cultura".

"Cuando Rusia invadió Ucrania fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel, no puede haber dobles estándares", continúa su intervención Sánchez, quien reafirma el compromiso de España con el festival que nació para promover "precisamente la paz, para acercarnos y para celebrar la diversidad del continente europeo".

Frente a la "guerra y el genocidio, el silencio no es una opción", se muestra contundente el presidente que enfatiza que no se puede permanecer indiferente ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano.

"Es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad", destaca antes de recordar que este adición tampoco edición contará con la participación de países como Irlanda, Islandia, Países Bajos, ni eslovenia ni tampoco con el apoyo de muchos fans de toda Europa.

Noticias relacionadas

Y concluye: "Este año será distinto. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
  4. El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
  5. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  6. Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
  8. La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid

Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión y sí en el lado correcto

Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión y sí en el lado correcto

Inauguración de la exposición "What Darwin Missed", en el Niemeyer

Inauguración de la exposición "What Darwin Missed", en el Niemeyer

Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor

Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor

Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad

Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad

La legendaria historia de Tarzán llega al teatro de la Laboral de Gijón con el musical "más salvaje"

La legendaria historia de Tarzán llega al teatro de la Laboral de Gijón con el musical "más salvaje"

La recuperación del río Naredo, en Lena, a la espera del informe ambiental del Principado

La recuperación del río Naredo, en Lena, a la espera del informe ambiental del Principado

El PP denuncia la falta de estrategia para el Prerrománico asturiano y la reducción de su presupuesto

El PP denuncia la falta de estrategia para el Prerrománico asturiano y la reducción de su presupuesto

Los trámites de un divorcio y una relación que puede avanzar: todas las pequeñas historias del Real Madrid-Real Oviedo más ruidoso

Los trámites de un divorcio y una relación que puede avanzar: todas las pequeñas historias del Real Madrid-Real Oviedo más ruidoso
Tracking Pixel Contents