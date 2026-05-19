El Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros la renovación del programa 'Cine Sénior', con una dotación de 11,5 millones de euros

El Consejo de Ministros tiene previsto dar este martes luz verde a una nueva edición del programa 'Cine Sénior', impulsado por el Ministerio de Cultura, que prorrogará durante un año más el sistema de entradas a dos euros para personas de 65 años o más en las salas adheridas.

Así lo avanzó este sábado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante su visita al Festival de Cannes, donde comentó que el programa 'Cine Sénior' "está funcionando muy bien" y está permitiendo que las salas de ciudades medias y pequeñas tengan "mucha actividad".

La medida, que se extenderá desde julio de 2026 hasta junio de 2027, contará con un presupuesto de 11,5 millones de euros, destinado a subvencionar las salas de exhibición cinematográfica. La nueva dotación iguala la cuantía de la tercera edición del programa, que comenzó en junio de 2025 con un presupuesto inicial de 8,5 millones y fue reforzada el pasado mes de febrero con una ampliación de tres millones para garantizar su continuidad hasta finales de junio de 2026.

La partida económica para 2026-2027 supone una ligera reducción respecto a los 12 millones que el Gobierno destinó a la segunda edición, desarrollada entre mayo y diciembre de 2024, pero consolida el salto respecto a la primera convocatoria, dotada con 10 millones.

"Estamos viendo cómo miles de personas mayores vuelven a llenar las salas de cine y eso no solo es una buena noticia para el sector cinematográfico, sino que es también una buena noticia para la vida cultural y social de nuestro país", defendió Urtasun al anunciar la continuidad del programa. El ministro se desplazó al festival para apoyar la presencia del cine español en la 79ª edición, en la que compiten por la Palma de Oro 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, y 'La bola negra', de Los Javis.

Desde su creación, el programa 'Cine Sénior' no ha dejado de crecer. Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83%.

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En su actual edición, activa hasta el próximo mes de junio, por primera vez se ha mantenido el programa durante 12 meses. En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas, se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo que supone un incremento aproximado del 73% en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo. Las películas españolas ocupan los primeros lugares entre las preferidas por el público de 'Cine Sénior' edición tras edición.