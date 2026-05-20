Una obra de Miró alcanza los 46 millones en Nueva York y bate el récord del artista en subasta

Joan Miró ha marcado un nuevo récord en subasta con Retrato de Madame K, que se ha vendido este lunes en la sede de Christie's en Nueva York por 53,5 millones de dólares, es decir, 46,1 millones de euros. La pieza tenía un precio de salida estimado por la casa de subastass de entre 25 y 35 millones de dólares.

Se trata de una obra de 1924, realizada en París, en un momento clave de transición de Miró hacia un lenguaje más libre, simbólico y cercano al surrealismo. Christie’s la describe como una pintura donde fusiona “deseo”, “feminidad arquetípica” y un sentido primario del erotismo. Está hecha al óleo, carbón y ceras de colores sobre lienzo y mide 116,7 x 90,7 cm. No hay una identificación cerrada y universalmente aceptada, pero varias referencias apuntan a que Miró pudo inspirarse en la artista polaca Dora Bianka. La obra pasó por manos de Max Ernst y después por René y Jeanne Gaffé, que la adquirieron en 1926. Ya salió a subasta en Christie’s Nueva York en 2001, donde entonces marcó un récord mundial de subasta para Miró. En ese momento se vendió por 11,5 millones de dólares.

La obra en cuestión se considera una de las piezas más destacadas del Miró de los años veinte, cuando empieza a descomponer la figura y a construir ese universo propio de signos, tensión poética y libertad formal que acabaría definiendo su lenguaje.

El anterior récord en una casa de subastas que consiguió el artista que residió y falleció en Mallorca se remonta a junio de 2012, cuando en Londres se pujó la cantidad de 31 millones de euros por Peinture ( Étoile Bleue), de 1927.

Una pieza de Picasso

En la misma subasta de Nueva York, de Pablo Picasso Christie's vendió 'Tête de femme (Fernande)' por 48,3 millones de dólares, una cifra inferior al máximo que había estimado para ella, de 60 millones de dólares.

Este busto de bronce de 40,8 centímetros de altura se remonta a 1909, tras un viaje del artista y Fernande Olivier, su pareja sentimental de aquel entonces, al pueblo catalán de Horta de Ebro, hoy conocido como Horta de San Juan.

Picasso representa a Fernande como si esta estuviera "compuesta de formas angulares, entrelazadas y afiladas como cuchillas", escribe Christie's, y encuentra así un nuevo medio para transmitir una sensación de "tridimensionalidad".

Del malagueño también se vendieron hoy el cuadro 'Homme à la guitare', por 40,8 millones de dólares; la escultura 'La femme enceinte, 1er état', por 22,4 millones, y la pintura Tête de femme', vendido por 14,4 millones de dólares.

Otras ventas

El cuadro 'Número 7A, 1948', del pintor estadounidense Jackson Pollock, se vendió también este lunes en la sede de Christie's en Nueva York por 181 millones de dólares, casi triplicando el último récord del artista en una subasta.

Esta obra de 1948, en la que Pollock utiliza la famosa técnica del goteo, representa "un momento clave" no solo en su carrera artística sino también en el canon histórico en general, ya que con ella "se libera de las ataduras de la pintura de caballete convencional", según Christie's.

Con la venta, que se completó tras una puja de unos siete minutos celebrada en la sede de la casa en el Rockefeller Center, Pollock triplica su récord de subasta, pues su última obra más cara fue subastada hace cinco años por 61,2 millones de dólares en Sotheby's.

En 'Número 7A', un cuadro rara vez visto por el público, Pollock aplica muy poco pigmento directamente sobre la superficie del lienzo, de unos tres metros de ancho, vertiendo y salpicando la pintura "en una danza lírica de trazos negros entrelazados", detalla Christie's.

La obra formaba parte de la colección del magnate editorial Samuel Irving Newhouse, fallecido en 2017, un coleccionista de arte "fundamental" que a lo largo de su vida se interesó por obras de otros artistas de renombre como Pablo Picasso, Mark Rothko o Jasper Johns.

De su colección también se subastó por más de 107 millones de dólares Danaïde, de Constantin Brancusi, un gran busto dorado en el que el escultor rumano se inspira en la joven artista húngara Margit Pogany, a quien conoció en París en 1910 y a la que evoca con su cabello oscuro recogido en un moño.

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En total, el artista elaboró seis versiones de este tema, que ahora se reparten entre el Pompidou de París, el Museo de Arte de Filadelfia, el Tate de Londres y el Kunst Museum de Winterthur (Suiza).