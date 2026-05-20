Estopa actuará en el Roig Arena de València en su único concierto en España este año

Estopa "acelera un poco más" y elige València para dar su único concierto en España este año. Según ha podido saber este diario y ha confirmado posteriormente el Roig Arena, el dúo de los hermanos Muñoz aterrizará el próximo 28 de noviembre en el enclave valenciano, lugar en el que se podrán escuchar grandes y emblemáticos éxitos, desde 'Tu calorro' a 'Como Camarón', pasando por 'La Raja de Tu Falda' o 'Vino Tinto', entre muchos otros.

La llegada de Estopa -cuya última actuación en la Comunitat fue el año pasado durante el festival Zevra de Cullera- viene de la mano de Iberdrola, uno de los patrocinadores del recinto multieventos taronja y que está cumpliendo 125 años, un aniversario que han querido celebrar en el Cap i Casal con una actuación del dúo. Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo lunes, 25 de mayo, a las 10 horas, en las webs www.roigarena.com y www.125.iberdrola.com .

Un dúo de marcada trayectoria

Pero la trascendencia de Estopa -con más de 5 millones de copias de sus discos vendidas y nominaciones a los Grammy Latino- va más allá de su éxito. Porque su música revolucionó la rumba y ha venido acompañando a generaciones y generaciones, conectando con todo tipo de públicos. Fruto de ello, en 2024 celebraron su 25 aniversario con el lanzamiento de su disco 'Estopía' y una gira memorables. Ese mismo año, además, también fueron galardonados con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Ondas a la Trayectoria Musical.

En este 2026, Estopa -presentadores incluso de las últimas Campanadas de Año Nuevo- se encuentra en plena consolidación de lo que a todas luces es un fenómeno cultural. "La suya es la historia de dos hermanos de Cornellà que hace más de 25 años empezaron desde abajo y que, con autenticidad y verdad, siguen escribiendo una de las trayectorias más importantes de la música en español", destacan desde el Roig Arena.

Estopa llega al Roig Arena con un concierto único de la mano del 125 aniversario de Iberdrola. / Levante-EMV

Junto a Mafalda Cardenal

Eso sí, los Estopa no vendrán solos. Porque la celebración de Iberdrola también acercará ese mismo día a la cantautora Mafalda Cardenal, una de las voces más representativas de la Generación Z y que será la artista invitada de la velada. Su single 'tu fan' o su álbum debut -lanzado el año pasado y compuesto de 18 canciones escritas y producidas por ella- 'Mis Notas de Voz' son algunos de los trabajos que han elevado su popularidad en los últimos tiempos.

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Más allá de la parte musical, con la compra de entradas se contribuirá a proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo —que ofrece hogar, apoyo psicológico y formación a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad—, Betania —que ayuda a familias afectadas por la Dana en Valencia— y la Fundación Integra, enfocada en mejorar la empleabilidad de personas en situación de exclusión social y con discapacidad.