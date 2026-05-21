Un cuadernu de periódicu –"La fuerza de las Cuencas" –dexóme mirar hai selmanes delles semeyes. Una recordóme la visión infantil que munchos años dempués diba inspirame un pequeñu poema. Reposa casi escondíu per un llibru de mió. Vese’l paisaxe nocherniegu, encesu y fluorescente, del valle llangreanu. En baxando en coche facíame pensar que uno yera’l día lluminosu del comerciu y otro la nueche chocante de la industria. El poemín titúlase "Otru" y diz asina: "Al cartafueyu / nel altu fornu / póngo-y namás una falta: / la de les pallabres / esmolecíes, / escaecíes, / esvanecíes . / Fogonazu, / llaparada, / d’un eón / qu’escomienza". A la fin un cuadernu y un cartafueyu paécense. Una dómina entamaba pa los años setenta del sieglu XX. Un poeta quería enllenar nueche y día, llabor y reposu, coles pallabres de la llingua del país. Por ende gústame yá más esi "Otru". El qu’esclarió pa bien o pa mal, el sentíu y el mensaxe.

Siguir que dé más valir. Refiérome a "La Cuenca del Nalón", que col númberu 245 cellebra "20 años viviendo". El mui atentu y curiosu editor Fidel mándamelu en cuenta de les fiestes del mes de mayu, sobre too la del "47 Día de les Lletres Asturianes". Fidel quixo participar con una idea prestosa: reunir a les persones llangreanes miembres de l’Academia de la Llingua Asturiana, facé-yos unes entrugues d’entrevista, unes fotografíes, y sacales en sitiu destacáu del periódicu. El resume de la páxina relluz na entrada: "La llingua asturiana ye una realidá indiscutible y la meyor promoción ye falala". Les cinco persones tamos n’ello pero convién poner equí daqué de lo que-y diximos a la eficaz redactora Sira García.

Respuende Claudia E. Menéndez con perfeición –que pa eso ye la secretaria de l’Academia– a la entruga más necesaria de la xunta: ¿Cuál ye la razón principal pa cellebrar el Día de les Lletres? "Celebración y reivindicación. Ye un día pa festexar esta llingua que compartimos sobremanera al traviés de les sos manifestaciones artístiques; pero tamién ye un día nel que siguir reclamando un futuru dignu y vidable pal asturianu y la de derechos pa tolos asturianos, lo qu’ha pasar necesariamente pola oficialidá". La pregunta fecha a Cristina Valdés toca la especialidá d’esta avanzada filóloga: fonética y traducción. "El traductor automáticu neuronal permite poner al asturianu al mesmu nivel que llingües com más recursos. ¿En qué sentíu? ¿Ta en verdá al mesmu nivel? Siendo Valdés casina, diz, conoz bien los problemes llinguísticos comunicativos "cuando la densidá de población ye bien baxa. Hai un riesgu de perder espresiones, un sociolectu que yá empleguen poques persones". Casu , una d’eses zones conocíes con dialectu de munches metafoníes y expresiones peculiares. ¿Tien xera ellí entós el traductor neuronal?

Los más veteranos de los académicos de Llangréu semos Pablo Xuan Manzano y yo, "Texuca". Entruga: ¿Qué pesu tien el Nalón nel equilibriu territorial d’Asturies y na promoción de la llingua asturiana? Manzano: "El Valle del Nalón siempre foi pioneru na recuperación llinguística. D’esti valle son munchos los escritores en llingüa asturiana que destaquen". Y a lo cabero el más mozu de nós: Pablo Rodríquez Medina. ¿Qué-y interesa más?

Lo que a toes mos pruye, lo que más peta. ¿La llingüa? "Namás fai falta poner la oreya un día de mercáu, n’un chigre y sentirás que sigue teniendo presencia.Ye la meyor promoción, l’usu que fai la xente d’ella".

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