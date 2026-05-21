'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' y 'El pasajero nocturno' encabezan la cartelera en cines

La cartelera española se renueva esta semana con una variada selección de títulos en la que caben todo tipo de público y liderada por el esperado regreso de la saga galáctica a la gran pantalla en 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', a la que se unirá la cinta de terror 'El pasajero nocturno' y la película de intriga 'Asesinato en la 3ª planta'. La oferta cinematográfica se completa con propuestas de marcado corte dramático, como las íntimas historias de 'Love me tender' y 'Tres mujeres', así como la sensibilidad visual y narrativa de 'Un mundo frágil y maravilloso'.

El universo galáctico concebido por George Lucas regresa por la puerta grande a los cines con el inminente estreno de 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', la primera incursión cinematográfica de la franquicia espacial en siete años que traslada a la gran pantalla las aventuras de la aclamada serie de Disney+.

Dirigida por Jon Favreau, quien también firma el guion junto a Dave Filoni y Noah Kloor, la superproducción sitúa su trama tras la caída del Imperio, momento en el que la incipiente Nueva República recluta al legendario cazarrecompensas Din Djarin -interpretado de nuevo por Pedro Pascal- y a su joven aprendiz e hijo adoptivo, Grogu. Con una banda sonora a cargo del oscarizado Ludwig Göransson y un reparto que suma rostros de la talla de Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, el filme se postula como el gran fenómeno de ciencia ficción de la temporada estival.

Andreé Ovredal dirige 'El pasajero nocturno', un cinta de terror en la que después de presenciar un brutal accidente nocturno en la carretera, una joven pareja comprende que algo los ha seguido. Una presencia demoníaca se ha unido a ellos y no se detendrá hasta reclamarlos a ambos, convirtiendo su viaje en una auténtica pesadilla.

Russel Crowe protagonzia 'Beast. La Bestia', el thriller en la que un campeón de MMA con ayuda de su antiguo entrenador regresa a la jaula para vengar la muerte de su hermano y resolver sus problemas financieros. Tyler Atkins dirige la película con Mojean Aria, Daniel MacPherson, George Burgess, Nathan Phillips, Kelly Gale, Sol Nc Carrico, Bren Foster, Saphira Moran y Luke Hemsworth en el reparto.

Dramas y comedias

'Cowgirl' es una comedia romántica protagonizada por Isabel Rocartti, Carlos Cuevas, Pep Munné y Joaquín Climent bajo la dirección de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens. En la película, Empar, una granjera de 60 años, necesita que su vaca Tona se quede preñada para mantener su granja. Tras varios intentos fallidos, pide ayuda a Bernat, dueño de la mayor granja de la zona. Cuando lo consigue, el veterinario advierte que la gestación es de riesgo.

Laetitia Casta y Guillaume Gallienne protagonizan 'Asesinato en la 3ª planta' un divertido e irreverente homenaje al cine de Hitchcock. Un film escrito y dirigido por Rémi Bezançon, responsable de éxitos como 'El primer día del resto de tu vida'. En la película, Colette, profesora especializada en el cine de Alfred Hitchcock, sospecha que su nuevo vecino de enfrente ha matado a su mujer. Su marido, un escritor de novelas de intriga un tanto anticuadas, se muestra escéptico ante el supuesto crimen. A pesar de todo, los dos se embarcan en una rocambolesca investigación.

'Love me tender' de Anna Cazenave Cambet llega a las salas protagonizada por Vicky Krieps. Un desgarrador drama social, basado en la novela homónima de Constance Debré, que aborda la dolorosa encrucijada de una mujer que ve cómo su vida se desmorona cuando su exmarido le arrebata la custodia de su hijo tras confesarle su bisexualidad. Con una narrativa cruda y conmovedora, ofrece una reflexión sobre los límites del sistema judicial, la identidad y el derecho a la libertad materna.

En 'Tres mujeres', el tercer largometraje de Leyla Ouzid, de regreso en Túnez para el funeral de su tío, Lilia se reencuentra con una familia que no sabe nada sobre su vida en París, especialmente sobre la amorosa. Decidida a desentrañar el misterio que rodea la repentina muerte de su tío, Lilia afronta secretos familiares en una casa donde tres generaciones de mujeres cohabitan entre silencios y tradiciones.

Ambientada en un Líbano devastado por la guerra, 'Un mundo frágil y maravilloso' revela como el contexto político puede fracturar incluso los vínculos más profundos. Una historia de amor que abarca tres décadas de pasión, angustia y esperanza. Enfrentados a una elección imposible entre el amor y la supervivencia, deben decidir si quieren formar una familia y trazar un camino hacia la felicidad en el Líbano, a pesar de las tragedias que asolan el país.

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'Las catadoras de Hitler', es un drama histórico basado en en la novela 'La catadora' de Rosella Postorino y dirigida por Silvio Soldini, en el que una joven que huye de Berlín en 1943 termina siendo reclutada a la fuerza junto a otras mujeres para probar la comida de Adolf Hitler en la 'Guarida del Lobo', ya que el Führer estaba obsesionado con la idea de ser envenenado.