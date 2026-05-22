Un viaje por la vida y la obra de la artista que se anticipó a Andy Warhol

En el día en el que cumpliría 96 años, este 22 de mayo, Marisol Escobar y sus dibujos, junto a una selección de sus esculturas y algunos documentos personales, arriban al Centro Botín, en la bahía de Santander. La artista venezolana, nacida en París, emigrada con su familia a Estados Unidos, retornada a Europa cuando se vio sobrepasada por la fama, que se aventuró en Asía y Oceanía, coetánea y amiga de Andy Warhol, es la protagonista de una nueva exposición, que mañana abrirá sus puertas al público y que navega por su dibujo, su faceta menos popular, pese a que siempre la acompaño, y su obra gráfica. Permanecerá en la capital cántabra hasta el 25 de octubre y luego emprenderá rumbo a Lisboa, donde se presentará, revisada, en diciembre, en el Museo de Arte Contemporáneo y Centro de Arquitectura/ Centro Culural de Belem, el MAC/CCB.

“Marisol. Cuando todo está por comenzar”, una exposición que, como evoca su título, sigue el rastro de ese deambular geográfico, vital y artístico de Marisol, ofrece, destacó la directora de exposiciones del Centro Botín, Bárbara Rodríguez, “por primera vez, una revisión de su obra dibujada y en papel”. En esas idas y venidas, Marisol, que siempre se recordaba dibujando, a cada instante, tenía allí, explicó Rodríguez, “un refugio portable durante todos sus desplazamientos”, tanto los físicos como los “metafóricos”.

La muestra del Centro Botín ha sido comisariada por Laura Vallés, que ha constatado que “el trabajo artístico de Marisol, con su carácter escurridizo, apela a las urgencias contemporáneas”. Las obras que se exponen están atravesadas por preocupaciones tan actuales como los feminismos, el género y lo queer, la ecología, la dialéctica decolonial o la salud mental.

Son, en total, 120 obras en papel, más una selección de escultura y diversa documentación cedida por el Buffalo AKG Art Museum, en Estados Unidos, el primero que compró obra de Marisol y al que la artista, a su muerte, en 2016, dejó su legado: cinco camiones de diversos materiales, incluidos sus diarios personales. También hay documentos del Smithsonian American Museum, en Washington, y varias películas cedidas por el Andy Warhol Museum de Pittsburgh.

Esta primera retrospectiva dedicada al dibujo de Marisol es producto de la alianza entre todas esas instituciones citadas, está coproducida por el Centro Botín en España, por el Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa, en Portugal, y todo ello con la colaboración del Museo de Buffalo.

Ese gran viaje que fue la vida de Marisol, con diferentes etapas -Laura Valles ha organizado la exposición en tres desplazamientos-, se traslada al Centro Botín en un recorrido que comienza en la infancia de la artista. Es ahí donde se sitúa un acontecimiento decisivo, una tragedia familiar que determinó su carácter y su personalidad creativa. Su madre se suicidó cuando ella tenía once años y a partir de aquel episodio, Marisol decidió dejar de hablar. Restringió el lenguaje oral a lo estrictamente necesario y volcó su expresividad en el arte. En 1946, con Marisol atravesando la adolescencia, la familia se mudó a Los Ángeles. Una nueva despedida para la artista que llegaría a ser.

De aquella época de infancia se muestran en la exposición dibujos de su cuaderno y el anuario escolar que ella ilustró y diseñó para la Westlake School for Girls.

La exposición avanza hacia los años 50, en dirección a Nueva York. Aprende dibujo con Hans Hofmann, en 1957 realiza su primera exposición individual en la galería Leo Castelli y obtiene gran repercusión, en 1960 conoce a Andy Warhol. De esos tiempos son la escultura “Triumph”, los bocetos en lápiz, bolígrafo y grafito, en los que se adentra en el retrato masculino, que se exponen en la sala 2 del Centro Botín. Esos años de fama y la imagen exotizada, hablando de su belleza latina y de sus esculturas amazónicas, que los medios dan de ella y de su trabajo, acaban en una huida. Marisol viaja a Europa, se refugia en Roma e intentan recomponerse y reencontrase: se dibuja, de una y otra manera, y el resultado son, en palabras de Cathleen Chaffee, comisara jefe del Museo de Buffalo, que viajó a Santander para la presentación de la retrospectiva, “los dibujos más innovadores de los años 60”.

En los años 70, una nueva mudanza, Marisol viaja al Sudoeste asiático. Dibuja “cuerpos en disputa”, los miembros se entremezclan, hay una serie de grabados dedicados a las manos y el lenguaje de signos, otros de influencia goyesca. Al Centro Botín han viajado dos esculturas de evidente influencia indígena americana. Una es un totem con su cara, otra una familia de la tribu navajo, talladas en madera.

En 1992, como curiosidad, Marisol viajó a España, en la delegación estadounidense que trabajaba en los preparativos de la Expo de Sevilla. Se desconoce cual fue su aportación, aunque al parecer tuvo que ver con los pueblos indígenas americanos.

Hay otra parada en el gran viaje existencial de Marisol, esta vez sumergida en el mar. En Tahití aprende a bucear, bajo el agua, cuenta, siente que no hay cielo ni suelo y el tiempo queda en suspenso. Su obra ilustra la conexión y el disfrute de la naturaleza, con paisajes marítimos y evocadores, también con proyecciones de sus grabaciones submarinas.

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“Marisol. Cuando todo está por comenzar” acaba en un nuevo inicio para la artista, impuesto por la enfermedad. Son las obras de sus últimos años, acechada por el Alzheimer, en la que la cabeza fallaba y la mano recordaba, y a las que Laura Vallés se ha acercado con delicadeza, por las dudas éticas que le planteaba mostrar esa obra surgida de la desmemoria.