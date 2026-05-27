Paul McCartney asalta TikTok a los 83 años: "Todas las vías para acceder a la música son buenas"

Han pasado casi seis años desde que Paul McCartney publicó su último disco en solitario, aquel 'McCartney III' grabado al estilo Juan Palomo en su estudio privado de Sussex en pleno confinamiento pandémico. Nunca antes, en seis décadas y media de carrera musical, había dejado pasar el 'exbeatle' tanto tiempo sin entregar música nueva. Por eso, el anuncio del lanzamiento, este próximo viernes, de 'The Boys of Dungeon Lane', el decimonoveno álbum de estudio que Paul McCartney publica con su nombre, despertó en su día una considerable expectación, que se vio incrementada cuando las primeras noticias sobre el disco apuntaron que las nuevas canciones brindaban una emocionante mirada al pasado, a esos años de posguerra en los que unos muchachos criados en la periferia suburbana de Liverpool aprendían a vivir y soñaban con montar una banda de rock and roll.

McCartney es un tipo astuto y sabe que todo, también la nostalgia, se vende mejor si en la estrategia de difusión se incluyen los más modernos canales de comunicación. De ahí su decisión de protagonizar un "evento" en TikTok, la plataforma de la Generación Z, donde su cuenta congrega a más de 1,2 millones de seguidores, para desvelar algunas claves del nuevo álbum. Durante 45 minutos, el músico ha respondido desde Londres a preguntas formuladas por los usuarios y, aunque la mayoría de las cuestiones han abordado cuestiones ajenas al disco (como, por ejemplo, cuál es su pájaro favorito; respuesta sin sorpresas: "el mirlo"), el encuentro virtual ha propiciado que McCartney recuperara algunas viejas y suculentas anécdotas a cuenta de las canciones.

La cremallera de George

Al hablar sobre 'Down South', un tema en el que evoca un viaje en autoestop que hizo junto a George Harrison, ha relatado que en una de las etapas de aquella travesía los recogió un lechero que circulaba en su camioneta y, a falta de asientos, a George le tocó ir sentado encima de la batería del vehículo. En un momento del viaje, la cremallera del bolsillo trasero de Harrison hizo contacto con los dos polos de la batería y el joven sufrió una dolorosa quemadura. "Por la noche tenía la marca de la cremallera impresa en el culo", ha apuntado McCartney entre risas.

Ese tipo de historias son las que nutren 'The Boys of Dungeon Lane', un disco que toma su título de una calle situada en el barrio obrero de Speke, donde Paul y George pasaron parte de su infancia (y donde se halla el aeropuerto de Liverpool, hoy bautizado con el nombre de John Lennon), y que McCartney ha resumido en tres palabras: "recuerdos, familia y amor".

Hablando (y cantando) con Ringo

En otra de las canciones del álbum, 'Home to us', participa Ringo Starr, en la batería y compartiendo la voz principal con Paul. "Hablo muy a menudo con Ringo por vía FaceTime. Como sabéis, él vive en Los Ángeles. Hablamos con regularidad y nos ponemos al día. Me alegra ver que está teniendo mucho éxito con sus discos de música country. Es un tío encantador". El elogio habría quedado redondo si McCartney hubiera sido capaz de recordar el título del último disco de Starr ('Long long road'). No ha sido el caso.

La presencia en una plataforma TikTok ha brindado al 'exbeatle', de 83 años, la oportunidad de reflexionar sobre cómo ha cambiado la música pop y las formas de consumirla desde aquellos lejanos días de su juventud. "Nosotros escuchábamos 'singles' de 45 [revoluciones por minuto], y de ahí pasamos a los elepés. Luego vinieron los casetes y los cedés y ahora estamos en las plaformas de 'streaming'. Para mí, está bien. No importa la vía por la que la gente acceda a la música; todas son buenas siempre que permitan seguir teniendo acceso a ella".

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Respondiendo a una pregunta del Club de Fans de los Beatles de Panamá, McCartney ha asegurado que cuando el grupo publicó su primer disco, en 1962, esperaban que como mucho podrían tener el favor del público durante dos años. "En aquella época, eso es lo que duraba el éxito de un artista". Han pasado 64 años y las canciones de los Fab Four siguen hoy siendo relevantes y conquistando nuevos admiradores. Paul tiene una explicación para eso: "Pienso que los Beatles son el mejor grupo de siempre. Yo soy fan".