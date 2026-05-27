Sonny Rollins conversa, adiós a uno de los últimos colosos del jazz

Sonny Rollins poseía un sentido del humor único en el jazz moderno, si se quiere solo comparable al de Dexter Gordon que cuando tocaba ante un auditorio hispano solía presentarse: "Me llaman Desiderio, siempre alegre nunca serio". Rollins introducía citas musicales inesperadas -canciones populares, melodías infantiles, fragmentos de otras piezas- sin caer nunca en la parodia. Esa ironía convertía sus solos en algo profundamente humano. Rollins podía ser virtuoso sin perder cercanía. Incluso en sus momentos más abstractos seguía sonando terrenal, conectado con el swing y con la tradición afroamericana. Su muerte, a los 95 años, marca algo más que la desaparición de un músico excepcional: simboliza el cierre definitivo de la gran era del saxofón tenor en el jazz moderno. Con él desaparece uno de los últimos puentes vivos entre el bebop de los años cuarenta y las múltiples mutaciones del jazz contemporáneo.

Rollins pertenecía a esa estirpe irrepetible de gigantes que incluye a Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster, Dexter Gordon y John Coltrane: músicos que no solo tocaron el instrumento, sino que reinventaron su lenguaje. Cada uno de esos colosos definió una manera distinta de entender el jazz. Hawkins fue el patriarca: sonido robusto, armónico, vertical, casi arquitectónico. Lester Young representó lo opuesto: ligereza, fraseo flotante, una melancolía aérea que anticipaba el cool jazz. Ben Webster llevó el tenor hacia una sensualidad aterciopelada y emocional. Dexter Gordon incorporó el bebop a una dicción amplia y elegante, de largas frases narrativas. Coltrane, finalmente, convirtió el saxofón en una búsqueda espiritual y volcánica, expandiendo los límites armónicos y expresivos del jazz moderno. ¿Dónde se situaba Rollins entre todos ellos? En un lugar tremendamente singular, porque era, quizá, el más humano de todos. Menos místico que Coltrane, menos aristocrático que Lester Young, menos monumental que Hawkins. Rollins parecía pensar en voz alta con el saxofón. Era el pensamiento en la improvisación. Su música tenía algo de conversación, algo irónico, callejero y filosófico al mismo tiempo. Nadie improvisaba como él porque nadie desarrolló tan profundamente el arte de construir un discurso espontáneo. Ese probablemente es el rasgo esencial que lo diferenciaba. Muchos saxofonistas podían tocar de forma más rápida, compleja o agresiva. Pero Rollins poseía una capacidad narrativa incomparable. Sus solos no eran simples acumulaciones de ideas brillantes, tenían estructura interna, humor, pausas, tensión dramática y resolución. Escucharlo, y ello se percibía mucho más en directo, era asistir a una conversación llena de giros inesperados. Podía tomar una melodía trivial y convertirla en una exploración de veinte minutos sin perder jamás el hilo.

En discos como "Saxophone Colossus" o "Way Out West", Rollins muestra una personalidad musical inconfundible. Su sonido es grande y luminoso, con un vibrato contenido y una enorme presencia física. Pero más importante que el timbre es la lógica interna de sus improvisaciones. Rollins trabajaba con pequeñas células melódicas que desarrollaba obsesivamente, casi como un compositor clásico improvisando en tiempo real. Mientras Coltrane tendía a la expansión torrencial y vertical, Rollins prefería el desarrollo temático de atrapar al vuelo una idea sencilla y retorcerla desde todos los ángulos posibles. Otro aspecto que lo distinguía fue su relación casi obsesiva con la autocrítica. En 1959, cuando estaba en la cima de su prestigio, desapareció temporalmente de los escenarios para estudiar y replantearse su música. La leyenda cuenta que practicaba durante horas en el puente de Williamsburg, en Nueva York, buscando un sonido nuevo sin molestar a sus vecinos. Aquella retirada voluntaria, insólita para un músico ya consagrado, revela mucho sobre su carácter. Nunca se conformó con su propia grandeza. En eso también se diferenciaba de otros gigantes del jazz. Coltrane perseguía la trascendencia espiritual; Rollins buscaba una perfección interior más terrenal, más ética que metafísica. Tocaba como alguien que se interroga constantemente. Incorporó ritmos caribeños heredados de sus raíces familiares, exploró el hard bop, coqueteó con el free jazz e incluso con el funk y la fusión en los años setenta. Pero siempre seguía sonando a Sonny Rollins. Esa coherencia personal es una de las marcas de los grandes artistas.

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Pero sobre todo, Rollins fue una manera de pensar el jazz. Wynton Marsalis llegó a decir de él que era "el mejor improvisador que ha existido". No se trataba de una afirmación exagerada. En directo, sus solos podían extenderse durante largos minutos sin perder intensidad ni coherencia. Parecía inventar un universo entero en tiempo real. Y jamás aburría. Convirtió la improvisación en una forma de pensamiento vivo.