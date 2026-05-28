En peligro de extinción

La progresiva desaparición de los formatos físicos –o recluidos en nichos de mercado casi de coleccionistas– está pasando factura en el mercado clásico. Sobre todo en aquellos proyectos que no son mayoritarios. El problema se acentúa en los músicos españoles que apenas tienen más oportunidades para grabar que acudir a la autoedición o trabajar con pequeñas discográficas que no siempre tienen las garantías precisas para la obtención de un producto de calidad estándar.

Estas semanas he escuchado con mucho interés dos trabajos que tienen varios puntos en común.

Nos encontramos ante registros de dos de nuestras mejores sopranos, Sabina Puértolas y Vanessa Goikoetxea. En ambos es el excepcional pianista Rubén Fernández Aguirre quien cierra el círculo, y la apuesta es por repertorio muy poco conocido para el gran público. Fernández Aguirre es uno de los pianistas acompañantes de cantantes de mayor consideración en la actualidad, trabajando con los mejores y siempre liderando propuestas de enorme interés. Con Sabina Puértolas, y bajo el título de «Los cisnes en Palacio» se centra en la obra del compositor Emilio Arrieta con algunas de sus canciones italianas y españolas, magníficamente interpretadas por Puértolas. El álbum se cierra con un encargo al compositor Alberto García Demestres, que es el que da título al disco y que tiene un hilo temático y musical con la música de Arrieta. Hay, además, otro nexo de unión entre las músicas, el de la musicóloga María Encina Cortizo, máxima autoridad en la obra del compositor vasco y autora de un magnífico estudio introductorio.

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También en IBS Classical, sin duda el gran sello de referencia en el sector, con centenares de grabaciones en su catálogo, y con Fernández Aguirre al piano encontramos «Frühling», una más reciente aportación al mundo de lied, en otra de nuestras voces imprescindibles, la soprano Vanessa Goikoetxea. En este caso el motivo conductor es el poeta alemán Heinrich Heine, fuente inspiradora de algunos de los más egregios liederistas como Schubert o Schumann. Aquí encontramos una gran variedad de músicos, desde Liszt, pasando por Grieg, Charles Ives o Nadia Boulanger, pero el corazón del disco es otro. Se trata del compositor vasco Andrés Isasi (1890-1940), del que se registra su Lieder Album. La hermosísima interpretación de Goikoetxea, con el exquisito acompañamiento de Aguirre, convierten la escucha de este ciclo en un privilegio y en un fenomenal descubrimiento para quienes no lo conozcan. Estamos ante una obra que sirve de puente entre el romanticismo europeo y la contemporaneidad. La Filarmónica de Bilbao estrenó en 1913 alguna de las canciones en una velada con cierto aroma escandaloso, porque el poeta Ramón de Basterra cargó contra el «provincianismo y chabacanería de la burguesía local y la sociedad española», tachando a su ciudad natal de «ciénaga de plata». Quizá nos pueda servir de referencia que ya en pleno franquismo uno de los totems de la época, Federico Sopeña, lo calificase peyorativamente como «demasiado europeo», según cuenta Mario Lerena en sus completas notas al programa. Ojalá más artistas se animen a transitar por estos repertorios quizá periféricos y un tanto heterodoxos que guardan auténticos tesoros.