La poesía asturiana resona nel mundu

Dende va décades la lliteratura asturiana ye cada vegada más traducida a otres llingües, pero nos últimos años ta multiplicándose l’impactu que tien fuera de les nueses fronteres, con iniciatives novedoses y un gotéu constante de poesía traducida a llingües estranxeres y asoleyada n’espacios de prestixu.

Va unos años lo más habitual yera la traducción al castellán, llingua na que s’espublizaron numberoses obres en billingüe pal mercáu estatal, pero polo xeneral dende editoriales asturianes. Sicasí, anguaño ye yá vezu que cases editoriales de fuera d’Asturies espublicen poemarios n’asturianu cola so traducción al castellán. Ye’l casu de los recién "Pábilun" (Ultramarinos, 2025) de Xaime Martínez, "Argayu/Derrumbe" (Bartleby, 2024) de Berta Piñán, el premiáu "Todos los hombres beben" de Fran Fernández Álvarez (Letraversal, 2024) o "Instinto de brújula" y "Díes de daquién/Días de alguien" (Huerga & Fierro editores, 2024), de Javier Olalde, autor asturianu que lleva gran parte de la so vida en Madrid.

Nestos caminos qu’esplora hacia l’esterior la lliteratura asturiana merez especial atención l’antoloxía "Para além dos glaciares e do cemitério de sóis" pola so relevancia nel ámbitu lusófonu. Tamos énte una antoloxía con 22 poetes actuales, esbillaos por Miguel Rodríguez Monteavaro y traducíos al portugués por Jorge Melícia. El llibru, un escaparate pa la nuesa lliteratura ente llectores del ámbitu gallegoportugués, asoleyóse en 2025 en Porto con Officium lectiones ediçôes, y ye bona amuesa de que l’interés poles nueses lletres espoxiga acullá de les nueses llendes.

Rescampla tamién nestes esperiencies últimes la edición "Pouèmo provençau e asturian" (2025), antoloxía de doble dirección ente les lletres provenzales y asturianes, con versión en provenzal, asturianu, castellán y francés, editada por Gilles Désécot y Roberto González-Quevedo.

Les traducciones al inglés son una de les novedaes más interesantes de los años postreros. Ún de los principales impulsores d’estes traducciones a la llingua dominante nel ámbitu internacional ta siendo’l traductor y escritor inglés Robin Munby, que deprendió asturianu nel andanciu, dende Madrid, y dende entós lleva alantre un trabayu incansable como traductor al inglés, consiguiendo introducir a la lliteratura asturiana en revistes de prestixu nel ámbitu anglosaxón, como "The Riveter", "The Dial", "Poetry Wales" o "Words Without Borders", abriendo espaciu tamién a otros traductores.

Munby ta acabante espublizar n’inglés, cola editorial irlandesa Skein Press, el poemariu de Raquel F. Menéndez "El llibru póstumu de Sherezade". Un llibru que n’asturianu tuvo ésitu de crítica, y qu’agora como "The Posthumous Book of Shahrazad" va tener una vida nueva fuera de les nueses fronteres.

Na revista dixital "Words Without Borders" dediquen estes selmanes un especial a la lliteratura asturiana, con introducción de Laura Marcos y obra de María García Díaz, Vanessa Gutiérrez, Marta Mori y Pablo Texón, vertida al inglés pola propia Marcos, Munby, Scott Emblen-Jarrett y Daniel García Granda.

Nos festivales y eventos lliterarios de calter internacional, la poesía asturiana ta cada vegada más presente y traduzse davezu pa ediciones especiales a una bona riestra de llingües. En Llatinoamérica, la poeta asturmexicana Carmen Nozal vien abriendo camín pa les lletres asturianes en revistes d’impactu de dellos países del continente. N’Italia, la poeta y profesora Marisa Martínez Pérsico impulsa una edición de Berta Piñán traducida al italianu ya incorporó autores asturianos nel proyectu internacional "Autotraduttori, autotraduzioni, riflessioni", agospiáu pola Universidá d’Udine.

Nes llingües del estáu sigue’l diálogu abiertu cuantayá con traducciones en dambes direcciones y sumamos nos años últimos exemplos nuevos d’obres llevaes al castellán, gallegu, aragonés, vascu y catalán por editoriales de tolos territorios.

Dencá que la poesía asturiana entamó’l so camín d’actualización col Resurdimientu esta presencia internacional va siendo pasu ente pasu más relevante y fálanos de que l’asturianu llegó a estos ámbitos pa quedar, como frutu de la evolución del propiu sistema lliterariu y de la más que reconocida calidá d’esta lliteratura.

Noticias relacionadas

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies