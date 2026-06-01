Actores
Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
El cineasta estrenó su última película como director, 'Jurado nº2', en 2024, protagonizada por Nicholas Hoult, Toni Collette y Kiefer Sutherland
Redacción
Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años después de siete décadas delante y detrás de las cámaras. Así lo ha confirmado su hijo, el también actor Kyle Eastwood, en una entrevista a 'France Info'. "He tenido mucha suerte de poder trabajar con él en tantas películas. Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él. Ahora está retirado", confirmó el intérprete.
Eastwood comenzó con pequeños papeles en cine y televisión durante los años 50. Su gran oportunidad llegó al interpretar a Rowdy Yates, un papel secundario en la serie de televisión 'Rawhide' (1959-1965).
Pero la fama internacional explotó gracias a la 'Trilogía del dólar', una serie de tres películas western italianas -'Por un puñado de dólares' (1964), 'La muerte tenía un precio' (1965) y 'El bueno, el feo y el malo' (1966)- sin relación entre sí de la década de 1960 dirigidas y coescritas por el cineasta italiano Sergio Leone. En estas películas popularizó la figura del pistolero lacónico y duro conocido como "El Hombre sin Nombre".
Durante los años 70 y 80 se convirtió en uno de los actores más importantes de Hollywood. Su personaje más famoso de esta etapa fue el inspector Harry Callahan en 'Harry el Sucio' (1971).
Debutó como director en 1971 con la película de terror psicológico 'Play Misty for Me'. El cineasta fue galardonado con los premios Oscar a mejor director y mejor película por su trabajo en 'Unforgiven' (1992) y en 'Million Dollar Baby' (2004). También fueron éxitos de la crítica y el público otras cintas como 'Los puentes de Madison' (1995), 'Mystic River' (2003), 'Cartas desde Iwo Jima' (2006), 'Gran Torino' (2008) y 'El francotirador' (2014).
El último trabajo de Eastwood como director fue 'Jurado nº2', estrenada en 2024 y protagonizada por Nicholas Hoult, Toni Collette y Kiefer Sutherland.
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