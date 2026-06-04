Penélope Cruz, Luis Tosar, Óscar Jaenada... el cine español toma 'la casita' de Bad Bunny en su cuarto concierto en Madrid

El cuarto concierto de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano, celebrado la tarde del 3 de junio de 2026, mantuvo la estructura del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, caracterizada por el segmento central denominado la casita. Este espacio, inspirado en las viviendas tradicionales de Puerto Rico, funciona como un área de interacción donde el artista convoca a figuras públicas y a un grupo de asistentes seleccionados durante el espectáculo.

El cine español protagoniza la pasarela de 'la casita'

Durante esta jornada, el grupo de invitados conocidos que subió al escenario estuvo compuesto principalmente por figuras del cine y la música, según compartieron los usuarios asistentes en redes sociales. La actriz y productora Penélope Cruz asistió por segunda vez a esta gira, acompañada por la bailarina y actriz Mónica Cruz, los actores Luis Tosar y Óscar Jaenada, la actriz Goya Toledo y los artistas urbanos Saiko y Trueno.

Como momento destacado del bloque, Bad Bunny interpretó el tema Como Antes, una canción perteneciente a su álbum debut X 100PRE (2018). Cabe señalar que, aunque los artistas invitados estuvieron presentes en el escenario, esta fue la primera jornada en la capital en la que no se realizó una actuación musical conjunta con un invitado, centrándose la dinámica exclusivamente en el baile y la interacción social.

Debates sociales y criterios de selección bajo la lupa

La gestión de los invitados al escenario ha sido objeto de una intensa conversación pública en los últimos días. Ya en el tercer concierto, celebrado el 2 de junio, la asistencia del futbolista Achraf Hakimi generó una notable controversia y decepción entre una sección de los espectadores, quienes recordaron que el jugador del PSG será juzgado por un presunto delito de violación tras la denuncia presentada por una mujer en febrero de 2023.

A este malestar se sumaron las críticas previas sobre el casting de asistentes anónimos en "la casita", cuestionado por ajustarse a cánones estéticos heteronormativos y restrictivos. A raíz de estas observaciones, las últimas fechas en Madrid han reflejado una diversificación en el perfil de los participantes que acompañan a los famosos. En los eventos más recientes, se ha observado la inclusión de personas de diversas tallas, edades y géneros, un cambio de criterio que ha sido destacado por asistentes y comunicadores en plataformas digitales como una respuesta a las demandas de mayor representatividad.

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Este ajuste busca, en la práctica, alinear la puesta en escena con la diversidad real del público presente en el estadio, un aspecto que continúa siendo un eje central del debate en torno a la gira y que evidencia cómo la gestión de este espacio sigue siendo un factor determinante en la recepción del espectáculo en la capital.