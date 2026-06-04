Para ser un verdadero materialista

En su libro más reciente, "Ateísmo cristiano. Cómo ser un verdadero materialista", el filósofo esloveno Slavoj Žižek pasa revista, de forma tan amena como poco sistemática, a las relaciones entre religión, marxismo y psicoanálisis. Empezando por el budismo y su eliminación del deseo para encontrar la paz, observa Žižek que mientras el misticismo aspira a la inmersión total del hombre en el goce divino, el budismo se centra en la cuestión del deseo como causa última del sufrimiento humano. Aun sin apartarse por completo del mundo económico y social, está claro que la economía budista se dirige principalmente contra el individualismo occidental, el consumismo y el afán de crecimiento constante. Para ello la tarea consiste en mantener una distancia espiritual interior respecto de nuestra vida material. Y no menos importante es el enfoque holístico budista: la conciencia de que el propio bienestar depende del bienestar de quienes nos rodean y de un intercambio equilibrado con la naturaleza.

A este planteamiento vital le aplica Žižek un punto de vista propio del psicoanálisis de Jacques Lacan. Lo que busca el budismo, escribe, es un deseo privado de su exceso, esto es, de aquello que lo convierte en un deseo humano. Así, por ejemplo, en materia sexual nos volvemos humanos justamente cuando, en nuestra relación erótica, dejamos atrás su objetivo "natural" de procreación y la convertimos en un fin en sí misma. Es entonces cuando alcanzamos nuestra experiencia metafísica, ya que nuestro placer sensual se "transustancia" en una experiencia de otra dimensión, una que está más allá de la realidad física directa. Esto me parece, además de una acertada constatación antropológica, un pensamiento filosófico de gran belleza.

Ahora bien, si el budismo, como luego todas las formas imaginables de estoicismo, es contención y equilibrio, no cabe duda de que el cristianismo (sin dejar totalmente de lado el estoicismo, creo yo) es, fundamentalmente, sacrificio y abnegación. Pero, ¿qué sentido racional tiene el sacrificio? Siguiendo aquí a Kierkegaard, sostiene Žižek que no hay garantía de que nuestro sacrificio sea recompensado, de que se le devuelva el sentido a nuestra vida. Uno tiene que hacer al respecto un acto de fe, que para los demás es un acto de locura (como la disposición de Abraham de matar a su hijo Isaac). ¿Y de qué sirve semejante acto demencial?, se preguntaba Kierkegaard. "Ciertamente de nada, y esta es la expresión de que hay algo absoluto". Por lo tanto, concluye Žižek, el significado último del sacrificio es el sacrificio del significado.

Siguiente cuestión en el discurso de nuestro autor: ¿por qué hablamos de derechos cuando hay grandes grupos de personas que no pueden desarrollar su potencial vital dentro del rol particular que les asigna el orden hegemónico existente. Cada singularidad postula y propugna su propia universalidad solo en el espacio simbólico, de modo que la lucha por la hegemonía no es la contienda entre particularidades, sino la lucha entre universalidades. Y de acuerdo con Marx, en nuestras sociedades de clases son aquellos situados en la parte más baja, aquellos que no tienen un lugar asignado en la jerarquía social, quienes representan la verdadera universalidad. "Los proletarios son una clase universal porque son una no-clase entre clases, una clase sin una identidad social estable". Consecuentemente, para Marx un proletario es un ser humano "en cuanto tal".

Pues bien: la lucha de clases no es un antagonismo como otros, porque no busca la conciliación, sino la aniquilación real de la clase dominante. La corrección política tiende a ignorar ese antagonismo, centrando los conflictos en el racismo, el sexismo, la homofobia, el fundamentalismo religioso, etc. Vivimos, pues, según Žižek, en una época de alianzas impías, de combinación entre elementos ideológicos que violan la consolidada oposición entre izquierda y derecha. Entonces, se pregunta el filósofo, ¿sigue funcionando el marxismo? Sí, si se complementa con el psicoanálisis, responde.

¿Y qué tiene que ver esto con el oxímoron "ateísmo cristiano" que da título a la obra objeto de esta reseña? Slavoj Žižek no es cristiano, sino ateo, lo cual, desafiando toda lógica, no le impide sostener la idea de que quien murió en la cruz fue Dios-Padre y no solo el Hijo. Como la muerte de Dios podría conducir a la "trampa de la permisividad individualista", surge un nuevo colectivo emancipador cuyo nombre es ¡Espíritu Santo! Si partimos de la idea de que el capitalismo se fundamenta en una pulsión cuasi-teológica e impersonal (la pulsión de reproducirse y acumular beneficios), lo que Marx llamó revolución es, pues, en su forma más radical, una revolución teológica, un cambio en lo que erróneamente percibimos como la naturaleza humana.

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De esta forma Žižek transforma la soteriología cristiana en una doctrina marxista de la salvación inmanente.