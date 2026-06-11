El premio "Planeta" a través del espejo

Ganar el Planeta es convertirse en Alicia y pasar al otro lado del espejo, ingresar en un «mundo literario pero muy festivo» que solo añoran aquellos que lo probaron, hasta el punto de soñar con que algún día cambien las bases y puedan volver a presentarse. La fantasía así enunciada este jueves en Madrid por Eduardo Mendoza, premio «Princesa» de las Letras el año pasado y «Planeta» en 2010 con «Riña de gatos», contiene y resume el espíritu de la fiesta que el grupo editorial organizó para celebrar los 75 años de historia de su galardón, el de mayor dotación en las letras españolas con permiso de Aena, y reunir en el escenario del Pabellón de Cristal de Cibeles a 41 ganadores y finalistas.

José Creuheras, presidente del grupo y de Atresmedia, lo dijo con otras palabras, propias de celebraciones tan significativas como las de este jueves. Citó por dos veces los recientes actos presididos por el Papa León XIV en Madrid y Barcelona y se reiteró en ese «hay que poner a las personas en el centro» del Pontífice y en la máxima de Gaudí de que para hacer bien las cosas se necesita «primero, amor, y después, técnica». Traducido a la historia del premio, significa, explicó, que cuando «el señor Lara» (José Manuel) creó el premio en 1952 y decidió que se entregaría el 15 de octubre, día de Santa Teresa, lo hizo como regalo a su esposa, María Teresa Bosch. «Ya aportaba un componente de ilusión personal». Luego, con los años, vendrían las cifras, que en el rápido resumen que aportó como en una nota a pie de página resultan mareantes: dos ejemplares de libros premiados en cada hogar en España, 1.000 millones de ejemplares vendidos, una dotación que pasó de 240 euros a un millón y una primera edición que de los 2.000 ejemplares suma hoy 300.000. Con toda esa gasolina, Creuheras considera que Planeta ha aportado lo suyo para que el 70% de la población en España sea lectora, también los jóvenes. «Una sociedad que lee es una sociedad mejor, y una sociedad formada es una sociedad mejor», concluyó.

Planeta crece y crecerá mucho más, hay que ponerle ilusión, vino a concluir ante un auditorio lleno de autoridades y celebridades, desde el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la legión de autores populares.

El acto del 75 Aniversario del Premio Planeta en Madrid había arrancado con el murmullo de los corrillos sepultando un jazz de hilo musical mientras en la pantalla gigante que dominaba el escenario iban desfilando los invitados a su paso por el photocall: Carmen Posadas, Santiago Muñoz Machado, Alberto Núñez Feijóo o Pedro J. Ramírez. Una música heroica acabó por sentar a los invitados y dar inicio al acto, que se abrió con un homenaje al académico José Manuel Blecua, miembro del jurado del «Planeta» y fallecido hace dos semanas.

Al estrado fueron llamados seis representantes de la larga nómina de premiados: Javier Sierra, Eva García Sáenz de Urturi, Fernando Schwartz, Paloma Sánchez-Garnica, Mendoza y Dolores Redondo. Todos ellos aportaron un breve apunte de su experiencia y, como en el caso del «Princesa de Asturias», explicaron que el «Planeta» les cambió la vida, les permitió encontrar el Grial, subir al Parnaso o cumplir un sueño de infancia.

Noticias relacionadas

Tras las pequeñas entrevistas hubo otro desfile: un nutrido grupo de finalistas recibió de manos de las autoridades las estatuillas reservadas hasta ahora a los ganadores. Al final, 41 escritores se quedaron en el escenario para escuchar a Creuheras y felicitarse con él de esa maravilla a la que conduce el premio. Un pequeño espectáculo de baile culminó la gala y dio paso a lo que la mayoría estaba esperando: un cóctel donde las bienvenidas y las despedidas se dan la mano. Hasta el próximo 15 de octubre.