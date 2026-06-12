Rosalía reaparece en Boston tras cancelar tres conciertos en EEUU: "Gracias por entender que los seres queridos tienen que ir primero"

Rosalía ha vuelto al escenario y lo ha hecho con una imagen calculada al milímetro. La artista reapareció este jueves en Boston, donde retomó su LUX Tour 2026 después de cancelar tres conciertos en Florida por una "emergencia familiar". Su regreso no solo confirmó la continuidad de la gira en Estados Unidos, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: un nuevo 'look' de Dior, firma de la que es embajadora global.

La cantante catalana actuó en el TD Garden de Boston tras varios días de incertidumbre para sus seguidores. La semana pasada, la promotora Live Nation Florida anunció que Rosalía se veía obligada a posponer sus conciertos en Miami y Orlando por motivos familiares. La artista tenía previsto presentarse en el Kaseya Center de Miami los días 4 y 6 de junio, y en el Kia Center de Orlando el 8 de junio.

Nuevas actuaciones en septiembre

"Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", comunicó entonces la promotora, que pidió a los asistentes que conservaran sus entradas mientras el equipo de la gira trabaja en las nuevas fechas. La promotora ya ha empezado a reubicar algunas de las fechas suspendidas: los dos conciertos de Miami han sido reprogramados para el 14 y el 16 de septiembre en el Kaseya Center, mientras que la nueva fecha de Orlando sigue pendiente de confirmación pública.

Aunque Rosalía no ha explicado con detalle qué ocurrió, en su regreso al escenario sí habló por primera vez ante el público de lo sucedido. Visiblemente emocionada, la cantante agradeció la comprensión de sus seguidores y dejó claro que la decisión de parar respondía a una prioridad personal: "Gracias por entender que los seres queridos tienen que ir primero".

La artista también reconoció que no ha sido fácil retomar la gira después de lo ocurrido. "Cuando algo inesperado y doloroso te sucede, puede ser difícil seguir adelante", dijo durante el concierto, antes de añadir que actuar de nuevo y compartir ese momento con sus fans "merece la pena". "Lo haré con todo el amor que tengo", expresó ante el público de Boston, en una intervención que sus seguidores han difundido en redes sociales.

Nuevo conjunto negro de Dior

En su vuelta a la carretera, Rosalía apostó por una estética muy alineada con la nueva etapa visual de LUX, marcada por referencias religiosas, teatrales y de alta costura. El 'look' de Dior visto en Boston encaja con ese imaginario de la gira: una mezcla de solemnidad, moda editorial y puesta en escena pop que la artista ha convertido en parte esencial de su relato.

La elección no es casual. Rosalía fue anunciada como embajadora global de Dior en 2024 y desde entonces su relación con la maison francesa se ha reforzado tanto dentro como fuera de la alfombra roja. En esta etapa, cada aparición pública de la cantante funciona también como una declaración estética, y su regreso tras las cancelaciones en Florida no fue una excepción.

Cambios en Nueva York

La reaparición llega en plena fase norteamericana del 'LUX Tour', después de su paso por Europa. Tras Boston, la gira tiene previstas paradas en Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland, antes de viajar a Toronto y, más adelante, a Latinoamérica.

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En Nueva York, además, la agenda también ha sufrido cambios, aunque por motivos ajenos a la artista. Uno de los conciertos previstos en el Madison Square Garden ha tenido que moverse por la posible final de la NBA en el mismo recinto. La actuación del 16 de junio se ha reprogramado para el día 18.