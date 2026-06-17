'Toy Story 5' y 'Viva', la película española premiada en Cannes, llegan a los cines

La cinta de animación Toy Story 5 llega a los cines este miércoles de la mano del estudio Pixar para Walt Disney, dirigida por Andrew Stanton. Estará acompañada, ya en los estrenos del viernes, por Viva, de Aina Clotet, premiada en Cannes, sobre una mujer que busca vivir intensamente tras superar una grave enfermedad.

Toy Story 5

Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla regresan siete años después en esta nueva aventura que les hará enfrentarse a un nuevo reto tras conocer a Lilypad, una 'tablet' con mucho carácter que buscará imponer sus normas.

La cinta de animación estadounidense, dirigida por Andrew Stanton (Buscando a Nemo, Bichos y Wall-e, así como las anteriores entregas de Toy Story), cuenta con un reparto estelar en sus voces originales compuesto por Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee y Conan O'Brien, entre otros.

Viva

Tragicomedia contemporánea que explora el deseo de vivir, el miedo a la muerte y la complejidad de los vínculos afectivos. La película sigue a Nora, una mujer de cuarenta y pocos años que acaba de superar una enfermedad y que, tras esa experiencia, siente una urgencia radical por vivir intensamente. Verá tambalear sus planes con la irrupción de Max, un chico de 23 años.

Premio Revelación en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2026, la cinta está dirigida y protagonizada por la española Aina Clotet (Esto no es Suecia), acompañada por Marc Soler (Celeste), Naby Dakhli (Mesías), Lloll Bertran (La mirada de la Fiona) y Guillermo Toledo (Escape).

El placer es mío

Un matrimonio felizmente casado desde hace veinte años descubre un secreto que les hará tener que trabajar en equipo para transformar su relación para siempre.

Dirigida por la francesa Reem Kherici, protagonizan la cinta François Cluzet y Alexandra Lamy.

Dreams

El enamoramiento aflora entre una dama de la alta sociedad y un joven bailarín de ballet mexicano, que verán cómo su relación se enfrenta a la verdad cuando la ambición y el amor chocan con la dura realidad.

El filme del mexicano Michel Franco ('Memory') está protagonizado por Jessica Chastain ('El caso Sloane'), Isaac Hernández ('El rey de todo el mundo') y Rupert Friend (Jurassic World: El renacer).

Caso 137

Stéphanie, agente de policía de Asuntos Internos, es asignada a un caso relacionado con un joven gravemente herido durante una tensa y caótica manifestación en París. Si bien no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, el caso adquiere un cariz personal al descubrir que la víctima es de su ciudad natal y transformará el caso 137 en algo más que un simple número.

La cinta francesa está dirigida por Dóminik Moll y protagonizada por Léa Drucker, Yoann Blanc, Antonia Buresi, Etienne Guillou-Kervern y Guslagie Malanda.

Habitación Nº 13

Joel regresa a la casa donde creció para ayudar a su madre, quien ha sufrido un ictus que la dejó clínicamente muerta durante varios minutos. Joel sospecha que algo demoníaco ha seguido a su madre desde el otro lado.

El director noruego Mattias Johansson Skoglund retrata la vejez adentrándose en esta historia de terror protagonizada por Philip Oros, Anki Lidén, Gizem Erdogan y Lottie Ejebrant.

15 pruebas de amor

Céline y Nadie esperan su primer hijo en un mundo en el que la maternidad dentro de las relaciones homosexuales se ve aún obligada a buscar su propia legitimidad.

La cinta de la francesa Alice Douard está protagonizada por Ella Rumpf, Monia Chokri, Noémie Lvovsky y Emy Juretzko.

Bajo el mismo sol

Ambientada en 1819, la cinta relata la historia de un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano que luchan por encontrar su lugar y su humanidad en el tenso cruce de culturas del Caribe colonial, mientras se embarcan en la ambiciosa empresa de establecer una fábrica de seda en pleno corazón de la isla La Española.

La película del español Ulises Porra (Carajita) está protagonizada por David Castillo ('Aida'), Valentina Shen Wu y Jean Johnny.

La quinta

Como cada año, Rudi y Silvia, junto a sus tres hijos, Martín, Federico y Silvina, escapan de la gran ciudad para disfrutar en su quinta de las esperadas vacaciones, sin embargo, el ansiado descanso se verá truncado por una serie de acontecimientos que interrumpirán la tranquilidad.

Con guion y dirección de la argentina Silvina Schnicer, la película está protagonizada por Sebastián Arzeno, Cecilia Rainero, Valentín Salaverry, Milo Zeus Lis y Emma Cetrángolo.

Antes del amor

Dos matrimonios que viven en casas contiguas se ven envueltos en una historia de amor prohibido que tendrá como protagonistas a un audaz vecino y una mujer muy especial.

El español, afincado en Argentina, Beda Docampo Feijóo (La maldición del guapo) dirige esta cinta que cuenta con un reparto formado por Marta Belmonte (Los favoritos de Midas), Juan Grandinetti (Entrepreneurs), Aida Folch (Isla perdida) y Roberto Enríquez (Asalto al Banco Central).

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