Una mentira al descubierto

El politólogo Samuel P. Huntington publicó en 1993, poco después de la guerra del Golfo, un artículo titulado "¿Choque de civilizaciones?", que tuvo un impacto enorme y luego fue convertido en uno de los análisis de geopolítica mundial más influyentes. En sus páginas, el profesor de Harvard y asesor de administraciones demócratas y republicanas pronosticaba que la principal fuente de conflicto en el futuro no será la economía ni las ideologías, sino la diversidad de culturas. A las guerras entre reyes siguieron las guerras entre naciones en el siglo XIX, entre ideologías en el XX y en el presente siglo serán entre civilizaciones, que definía como entidades culturales cerradas sobre sí mismas, con valores y formas de vida incluso incompatibles. Había siete u ocho en el mundo, según se contara o no la naciente africana. La guerra salvaje desatada con el desmembramiento de Yugoslavia y, sobre todo, el atentado de las Torres Gemelas en septiembre de 2001 parecían darle la razón a Huntington y quitársela a Fukuyama y su tesis del fin de la historia y a los publicistas del proceso de globalización, término que entonces se estaba haciendo popular y no tardaría en utilizarse como comodín para explicar la dinámica en la que parecía estar desembocando la humanidad entera al unísono.

En su ensayo breve, claro y rotundo, cuya edición original apareció en francés en 2025, la periodista e historiadora Sophie Bessis escribe que Benjamín Netanyahu, "brazo secular y ferviente portavoz" de la extrema derecha israelí, ha adoptado la retórica de la guerra de civilizaciones. Para llegar al punto en que nos encontramos, tras la masacre perpetrada por Hamás y el afán exterminador del ejército israelí, la autora tunecina argumenta que ha sido necesario construir y mantener en pie una gran mentira histórica, propagada con indudable éxito desde finales del siglo pasado, cual es la existencia de una civilización judeocristiana. El librito de Bessis es todo un desmentido. Remontándose a tiempos muy pasados, hace un recuento sumario de apropiaciones y exclusiones en las relaciones entre el cristianismo, el judaísmo y el islam, y las comunidades políticas y Estados que hicieron bandera en algún momento, de una manera u otra, de las tres religiones monoteístas.

Si el futuro, como tantos auguran, será híbrido, el pasado también lo fue. Cristianos, judíos y musulmanes han convivido, se han mezclado, se han repudiado y se han combatido a lo largo de una historia interminable, que ha sido preciso ignorar, distorsionar o falsificar para que pudiera resultar útil a las elites acomodadas de Occidente. El imperialismo europeo ha sido primer actor protagonista de este enredo histórico. El proceso no empieza en Grecia, que alcanzó su máximo esplendor en la época clásica una vez se había nutrido bien de las tradiciones orientales. Y está marcado por la aventura secular de los judíos, sus relaciones cambiantes con cristianos y musulmanes, su integración y su rechazo en Europa, sus propias contradicciones internas y el carácter de pueblo único, con caracteres excepcionales, que se le atribuye.

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Bessis se detiene en la trascendencia de nefastas consecuencias que está teniendo para el judaísmo la actuación del Estado israelí. Judíos y musulmanes se han ensimismado, dominan los fundamentalismos aquí y allá, y el mundo está polarizado. Bessis concluye que no habrá paz mientras la invención del "objeto" judeocristiano, con todas sus implicaciones, impida un reconocimiento de la historia verdadera, más compleja, de los pueblos y las religiones. Pero, ¿puede ser cierto que alguien, que no está identificado al completo, tenga como único móvil el de "volver incurables las fracturas actuales"? Bessis hace añicos la simplificación histórica, la reducción interesada de la realidad plural y mestiza a un artefacto encubridor, pero la respuesta a la pregunta planteada hay que buscarla fuera del libro. Una lectura muy estimulante.