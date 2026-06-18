Poesía de la retina

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

El llibru escritu y dixitalizáu por Aníbal González Rodríguez ye’l poemariu más plásticu y conceptual que yo alcontrara nestos meses. Tanto nos programes de la lliteratura asturiana como nos de la española. Preséntase formal. Un prólogu tituláu "Retina", de Solinca Turbón, y un correspondiente epílogu, "Desprendida la retina, desprendíu’l poeta", de Daniel García Granda. Otru poeta, críticu y amigu. En realidá "Retina" va acompangada d’un grupu compactu de xente qu’entiende al autor, que quier a Aníbal, que lu ama con complacencia y complicidá. Pongo’l poema "Autoconceptu miope" (páxina 32). Que se note la mente enforma filosófica d’Aníbal:

Quixi ser

el qu’esprime los díes pa beber el xugu

y tamién l’esprimidor qu’otros empleguen

y albidré que me diba prestar más

ser al empar el mesmu líquidu

pero seguramente soi

el vasu.

Describir la edición de Cuatro Gotes Producciones, Xixón, 2026, resulta esta vegada complicao. En esencia "Retina" nun ye un llibru-obxetu sinon una pieza d’arte dixital: maqueta con ilustraciones , grabaos, semeyes y llabor de correición. La portada, un cuadru expresionista (d’una retina) a cargu de Sergio Gómez Silván. La contraportada, una primer hermeneusis de la obra, que firma Raúl Alonso. Por orden. La páxina 6 ofrez el xuegu graciosu d’unes gafes a les que se-yos peguen a mou de cristal dos papeles tresparentes. Sáquesles a la cai en recuerdu de la tema central d’Anibal González Rodríguez equí: la visión, la perda, la fortuna y el trabayu de recuperala. Más: en cada páxina del llibru atopes l’iconu d’un QR, méteste n’él y lleves a internet los mensaxes y les idees de la obra. Lo mesmo tamién que nun pocos aforismos ocupando páxina. En 37: "Tapiar salides / naide nun entre y vea / esti estropiciu". O en 41: "Vamos abrir yá / que salga’l fumu, que’l fueu / respirao ta".

Poro la mayoría de los poemes d’Anibal González Rodríguez en "Retina" cunden alrodiu del planu semánticu del ver, del mirar, del perder, del curar, del sanar, de preguntase quién ye ún mentes que pasa too eso, la vida. Pero formalmente, hai que soliñalo, son poemes que trespasen dacuando el calter del llamáu versu llibre. Meyor dicir que son amuesa de la más intensa forma de la poesía plástica que, más allá de la caligrafía de la escritura llineal, debuxa la pallabra como diseñu pictóricu y xeométricu.

Decíase hai dómines que’l pieslle de la filosofía taba en que enxamás entrara nella’l cuerpu. Sólo había na filosofía académica una apertura. La sentencia del hebréu Espinosa de que nun sabemos, nin se sabe, lo qu’algama la potencia del cuerpu. Polo que fai a la retina d’Anibal nun hai que preocupase. La só filosofía nun carez de retina y aborrez la rutina. Ye una estética del cuerpu per tolos llaos. Vese nesti poema cuánticu dafecho: "Nun me doi por enteráu".

Noticias relacionadas

"¿Toi quedando ciegu o son sólo maxinaciones? // Por delantre d’esta ventana / que nun ye mía / pasen rápides les coses / rescampla, violenta, la lluz solar / y tovía asina, veo caldía / menos monte. // Pero dientro d’esta ventana / que sí ye mía / ta la casa entera n’obres / yá nun estremo’l bañu del llar / y el suelu, heredáu, tovía nun güel / pero de va tiempu / suena a podre. / Y la ventana de Schrödinger / abierta y zarrada al empar / nun diz mentira / nin tampoco verdá. // pero ehí sigue, tresparente / por si me peta mirar. // Pamidea que yá nun veo, pero / yo sigo mirando, por si acasu. // Debo tar cegaratu yá, pero / soi neciu / y nun me doi por enteráu".