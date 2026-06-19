Libros y Cosas
José Luis Correa, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Es otra época, los jóvenes leen de otra forma”
El escritor, creador del detective Ricardo Blanco, que ya forma parte del imaginario de la novela criminal actual, protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Nacido en Las Palmas en 1962, José Luis Correa es profesor de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de su ciudad natal. Pero, además de la enseñanza, su otro oficio es el de escritor, y ese es el que le ha llevado a protagonizar el episodio de esta semana de ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Debutó en la literatura escribiendo relatos cortos y luego se pasó a la novela, con la que ganó varios premios, aunque su aportación más significativa al panorama literario español es la creación de un personaje que ya forma parte del imaginario de la novela criminal actual: el detective Ricardo Blanco, cuya saga publica Alba Editorial.
De él habla en la conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, contando cómo la gente le pregunta constantemente si no lo va a matar, algo que intentó en una novela, pero “pasó lo que tenía que pasar, el tipo sobrevivió porque sigue muchos años después”.
En la charla, Correa también cuenta que cuando se hice escritor se dio cuenta de que quería escribir como los autores de la literatura latinoamericana, "La vida exagerada de Martín Romaña’ para mí fue un descubrimiento”, y se detiene en la enseñanza, confesando que antes, el primer día de clase, siempre les preguntaba a sus alumnos qué estaban leyendo, pero lo dejó de preguntar “porque levantaban la mano tres, alguno osaba decir aquello de la lectura está sobrevalorada, es otra época, yo entiendo que leen de otra forma”.
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